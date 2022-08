Después de posicionarse como el supermercado con más oferta vegana y vegetariana en España, Lidl triunfa con uno de sus productos de esta gama, se trata de la receta de la hamburguesa vegana Beyond Meat, cuyo éxito en Estados Unidos ha revolucionado el mercad, pero en su propia versión 'Next Level Meat'. El éxito llega de la mano de los usuarios, aunque a nivel de expertos, en una cata a ciegas, una experta en este tipo de comida ha sorprendido con su valoración.

Hace más de dos años que se lanzó el producto por primera vez pero sigue siendo uno de sus productos más vendidos junto con su popular robot de cocina Monsieur Cuisine. De hecho, la compañía ha admitido que se había quedado sin existencias tras vender diez veces más de lo esperado. Esta elaborada a base de proteína de guisante, trigo y soja y su precio es de tan solo 2,99€ el pack de dos unidades.

Esta receta se alza como uno de los sustitutivos cárnicos mejor conseguidos del mercado internacional actual, con diferencias casi inapreciables con la carne de vacuno en el sabor, la textura y el olor. Hoy en día en España se consumen al año 550 millones de hamburguesas y, hasta el momento, el gran arraigo cultural de la hamburguesa no había conseguido encontrar un competidor vegano a la altura. Por esta misma razón, grandes compañías alimentarias como Lidl se han lanzado a la carrera en el desarrollo de productos que mantengan las propiedades de la carne y que a la vez contribuyan a reducir su consumo.

La puntuación de la experta

Es el producto estrella, alabado por muchos, y ahora 'El Comidista' ha hecho un experimento: dar a probar a ciegas varias hamburguesas vegetales a Marta Martínez, responsable de Mi Dieta Vegana, para averiguar cuál es la que mejor imita a las de carne. Esta experta ha valorado con un cinco sobre diez la de Lidl, de la que a simple vista dice que huele especiada. "Es muy gruesa. La textura es cárnica, está rosada. Por fuera está más o menos bien. No está mal, está muy apelmazada, muy apelmazada. Yo entiendo que la hamburguesa tiene que tener una mordida que no sea gluten, por ejemplo" explica. "Y de gusto no sé. Le voy a poner un cinco. Por un lado muy subido de pimienta y un poco artificial", concluye.