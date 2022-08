Yulen Pereira fue expulsado de Supervivientes tras batirse en un duelo con Marta Peñate. Tras este suceso, el programa le preparó una merienda de la que el esgrimista no tuvo palabras para describir tras ver la gran cantidad de comida: "Estoy en shock, no sé que decir".

El ya exconcursante de Supervivientes tiene claro que para él ha sido un gran concurso: "He vivido una experiencia única, he conocido a gente maravillosa y he sido yo desde el principio hasta el final", ha señalado mientras disfrutaba del manjar que tenía preparado. Además, ha asegurado también que la experiencia vivida le ha servido también para conocerse a sí mismo y superarse. Pero a su vez también admite que el programa ha sacado una parte suya que no le gusta, su lado más "violento" y "feo".

Comerse una pizza era lo que más deseaba Yulen, que mientras comía seguía analizando su paso por el Supervivientes: "Yo compartiría todo lo que hay en la mesa, todo lo que hay de vida y todo lo que tuviera en mi vida con Anuar", ha añadido el esgrimista. "Me he llevado un hermano", ha añadido. La relación de ambos en la isla ha sido muy buena y así lo reflejaban en cada programa.

La sorpresa ha sido le contestación de Yulen de con quien compartiría su primera merienda tras abandonar la isla, donde el nombre no ha sido el de su novia Anabel Pantoja. Aunque sí ha querido dedicarle una bonitas palabras tras su expulsión: "Anabel es mi amor, mi corazón, le daría todo y más".

No se ha querido olvidar de Alejandro Nieto y Tanía Medina, a los que según él son "una pareja maravillosa" y que se "lleva en el corazón". La cara mala de la moneda la ha tenido Rubén, ya que Yulen ha asegurado que no compartiría su merienda con él por distintas razones: "A Rubén nada, porque era un ansia y compartí muy poco con él". Aunque Yulen ha querido ser generoso con sus dos grandes "enemigos" en el concurso, Nacho Palau y Mariana.

"La fruta se la voy a dar a Palau y los bollos a Mariana", ha asegurado. Lo que es más, ha asegurado que le ha dolido tener discusiones con esas dos personas. En la final de Supervivientes tiene una favorita, Anabel Pantoja, aunque el que realmente cree que va a ganar es Alejandro, que cree que sería un justo vencedor.