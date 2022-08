Paula Echevarría es tendencia casi siempre por cómo se cuida la línea y las recomendaciones que da a sus seguidores para que tengan una buena figura. Unos consejos que la ha convertido en toda una influencer. De hecho, la gente no para de preguntarle recetas, y las que más triunfan son las que realiza para arrancar el día.

Durante los últimos meses, la que es más demandada es el zumo detox pese a que ahora miso se tome en ayunas un vaso de agua templada y un trago de jengibre. Sus ingredientes son los siguientes: Piña, una manzana verde, jengibre, rama de apio, taza de espinacas, pera, pepino, kiwi y zumo de un limón.

Los consejos de belleza de Paula Echevarría

Sin embargo los consejos de Paula Echevarría no solo hablan de dietas y alimentación, sino también de consejos estéticos. Por ejemplo ha sorprendido sus últimos detalles íntimos sobre cómo cuida su pelo: “tienes que lavártelo las veces que necesites. También he aprendido que no hay un producto que es para ti, tú cambias y el estado de ánimo también afecta. Tienes que ir adaptando cada producto a tu momento y al momento en el que estés, es como la piel, no siempre la tienes igual”

La actriz y pareja de Miguel Torres continúa: “A día de hoy no me veo con canas. Es una cuestión personal, igual que hay gente que se deja pelo en la axila y yo no me veo con ello. Creo que hoy en día hay muchas reivindicaciones que no por no hacerlas eres menos mujer o menos feminista o menos natural. Por esa regla de tres no te compres ropa y tira con lo que tienes, no te eches crema, no te maquilles nunca, no te tapes la ojera”.

Por último también explica qué hace con su depilación: «Creo que no puede haber una involución en la belleza. Yo creo que cada una tiene que estar a gusto consigo misma y si una persona se ve bien con las canas, yo te prometo que lo aplaudo pero no es mi caso. Yo no me veo bien ni con pelos en el sobaco ni con canas. Como me quiero ver bien, intento evitarlo»