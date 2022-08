Son una de las parejas más seguidas de las redes sociales. El matrimonio entre Alice Campello y Álvaro Morata parece uno de los más felices y que contenido genera en Instagram. Tanto para sus seguidores españoles como para los que tienen en Italia. La influencer y el jugador de la Juventus de Turín muestran su día a día con sus tres hijos, Leonardo, Alesandro y Edoardo.

Alice explica que disfruta mucho del tiempo que pasa en familia con los juegos y travesuras de los tres pequeños. No obstante también reconoce que no ha sido fácil organizarse, sobre todo con la llegada de los mellizos: “Fue muy difícil, pero ahora son mis mini mejores amigas y no puedo estar ni un día sin ellos”, ha asegurado.

Evidentemente ver a su padre por la tele jugando contra los mejores del mundo en la Serie A, la Selección española y la Champions League hace que los pequeños quieran imitarlo. En este caso según explica Alice Campello solo Leo ha heredado esa pasión por el fútbol y se pasa el día uniformado como si fuera a salir al campo.

Pese a la ajetreada vida de uno y del otro, tanto Morata como Alice siempre tienen tiempo para pasarlo con sus hijos en familia. Así lo transmiten también en sus redes sociales, donde comparten bromas mutuas u las divertidas aventuras de los pequeños. Una familia numerosa que podría ampliarse o al menos es lo que le gustaría a la italiana, aunque Alice le pone una condición a Morata: “Me gustaría tener 8263847392 hijos, pero que tuvieran ya tres años”.