Son varios meses ya los que Sálvame está sumido en una crisis importante. La audiencia del programa sigue cayendo, algunos contertulios han sido despedidos, el escándalo del espionaje... Desde hace más de medio año desde el despido a Antonio David Flores a raíz de la 'docuserie' de Rocío Carrasco... el programa se ha convertido en una auténtica guerra. Tras él también han caído Paz Padilla, Jesús Manuel Ruiz y ahora... una de las más importantes y veteranas del espacio de Mediaset; Carlota Corredera. La que fuera presentadora del 'show' rosa ha revelado varios meses después toda la verdad sobre su despido de Sálvame.

Fue un 25 de marzo cuando Carlota Corredera abandonó el programa de Telecinco tras más de 13 años. Una noticia que llegaba tras la decisión de cambiar cosas por parte de la cúpula de la cadena también para maquillar el efecto de la investigación por espionaje ilegal que había sobre Sálvame. Con estas palabras dijo adiós la ex presentadora: “No quiero que esto huele para nada a entierro, quiero que huela a nacimiento y a cosas buenas. Hemos estado mucho tiempo en directo. Somos titiriteros y de vez en cuando hay que recoger la lona para volver o no”

Rocío Carrasco, la culpable del despido de Carlota Corredera

La periodista gallega, también presentadora de la docuserie de la vida de Rocío Carrasco, ha apuntado precisamente a ese tema como la causa principal para su salida de La Fábrica de la Tele. En una entrevista en el podcast de ‘Estirando el chicle’, presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias, Corredera ha apuntado a toda la presión mediática que según ella sufrió desde un sector de la sociedad que apoyaba a Antonio David, en contra del testimonio de Rocío Carrasco.

"Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado al ser la cara del documental de Rocío Carrasco. Hay mucha mierda, mierda muy dolorosa. Por desgracia, en este país una madre tiene que estar dos pasos por detrás de sus hijos”, explica Corredera sobre lo que vivió al presentar ese espacio en el que la hija de Rocío Jurado narraba los supuestos malos tratos que había sufrido por parte de Antonio David Flores.

Por desgracia, en este país una madre tiene que estar dos pasos por detrás de sus hijos

"El precio que he pagado es muy alto, pero os digo que lo volvería a hacer porque soy una privilegiada. Estoy orgullosa de lo que se ha conseguido y algún día la sociedad se dará cuenta de lo que ha conseguido Rocío Carrasco gracias a su documental”, insiste.

La dura guerra Corredera - Antonio David por Rocío Carrasco

La 'docuserie' de Rocío Carrasco hizo mucho daño a la cadena. En enfrentamiento directo entre Carlota Corredera y Antonio David Flores dividió a la audiencia a los contertulios del programa, con fuertes discusiones día tras día. Un ambiente irrespirable el que se vivía en el plató de Sálvame.

En la docuserie se mostró la versión de Rocío Carrasco, acompañada en todo momento de sus amistades, donde se encuentran Alba Carrillo, Belén Ro o Carlota Corredera, entre otras. En este sentido, algún usuario de redes sociales le recordó a la presentadora los resultados judiciales, mandando un mensaje directo a Corredera en el que le auguraban un mal futuro judicial "Yo sí creo que vas a pasar por el juzgado y te van a condenar por difamadora. Qué ganas de verte en el banquillo, carroñera #CarlotaHundeSálvame", acompañado este mensaje de una imagen en la que se podía leer: "7 jueces. No 1, sino 7 no han visto maltrato y ni siquiera admitieron a trámite las denuncias. Nunca ha sido condenado y desgracian a una persona por 2.000.000. Es más que vergonzoso".

Este es solo un extracto del ambiente que se vivía en aquel momento con fuertes encontronazos con la parte del entorno del ex Guardia Civil, sobre todo en la figura de Kiko Matamoros, que en más de una ocasión fue tirado del plató por la presentadora gallega.

"He vivido seguramente las partes de la historia más oscuras profesionalmente y personalmente que he vivido, a raíz de dar la cara por las mujeres, por Rocío y por las víctimas de la violencia de género”, asegura ahora Corredera sobre ese maremagnum de disputas, presiones e intereses tanto de la opinión pública como dentro del programa.

Sálvame: un sinfín de despidos en los últimos meses

El programa de La Fábrica de la Tele está sufriendo una gran cantidad de cambios recientemente. Dos de los despidos más sonados han sido, precisamente el de Carlota Corredera, pero también el de Paz Padilla. En un lapso de pocas semanas Sálvame se quedaba sin sus dos principales presentadoras, todo y que, Jorge Javier Vázquez ha quedado en un segundo plano estos años por la multiplicidad de programas en los que presentaba.

Otro de los más sonados fue el de Jesús Manuel Ruiz. Todo empezó en una de las miles de discusiones que tienen los contertulios de Sálvame, allá por el mes de agosto. Corredera se posicionó de manera radical como abanderada del discurso de la ex mujer de Antonio David Flores: "No hay debate, no se cuestiona a una víctima".

En este sentido, el abogado-periodista-psicólogo-actor de Jesús Manuel Ruiz publicó en su cuenta de Twitter su respuesta: "¿Víctima de qué? No está condenada la otra parte". Y así es, ya que prácticamente la totalidad de las denuncias puestas por Rocío Carrasco se toparon con la negativa de la justicia, que una y otra vez le quitaban la razón en favor de Antonio David.