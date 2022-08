Normalmente, las personas que acuden a First Dates lo hacen con una intención más o menos clara. Los hay quienes buscan el amor, otros simplemente sexo, una amistad o solo salir en la televisión para vivir la experiencia. Esto último, generalmente, lo suelen omitir en los castings.

No es extraño, ni mucho menos, que la pareja en cuestión no se guste nada más verse. Otra cosa es que la falta de educación le lleve a uno u otro a no tener filtro y decir lo primero que le viene a la cabeza al ver a su cita. El hecho es que en First Dates se vivió lo nunca visto y es que ambos pretendientes se insultaron mutuamente nada más verse.

María, de 68 años, tiene un amor propio descomunal y se ve a sí misma como una especie de diosa de la belleza a pesar de que no entra, en absoluto, en los cánones de belleza actuales. Bueno, ni en los actuales ni en ninguno conocido en el planeta tierra. Por otro lado está Pablo, de 62. La pinta de éste no invitaba a asombrar a la menuda María, ni por físico ni por vestimenta.

Ella llegó primero y dejó claro a los presentes que tenía aspiraciones descomunales. Al entrar Pablo, lo primero que dijo bien en alto fue toda una ofensa para el hombre: "Yo lo quería con pelo", mostrando una cara de insatisfacción y rechazo. Pablo, tras sentirse ofendido, contraatacó con todo: "Lo primero que te suelta es 'yo lo pedí con pelo'... o sea, a mí no me ofendas, que la falta de respeto y la poca educación no la soporto. Eres fea y, físicamente, eres un coco. Yo la quería guapa y esbelta". Carlos Sobera no sabía dónde meterse ni cómo salvar la cita y es que lo tuvieron más fácil los músicos del Titanic.

La cita más corta de la historia de First Dates pic.twitter.com/iJgdPv40vj — El marido que te estás perdiendo (@juandeque) 20 de julio de 2022

Ambos se marcharon sin cenar, claro. De todas formas, María siguió a lo suyo: "Me han puesto uno muy feo. Encima calvo y antipático. Me ha llamado gorda, descarado. Yo soy guapa y valgo más que él", dijo satisfecha.