Aunque ya quedó claro hace más de un año que todo lo que rodea a Rocío Carrasco dejó de generar audiencia, Telecinco no ve otra salida que la de exprimirla al máximo. La crisis de share de la cadena, especialmente de Sálvame, no parece tener mucha solución y la empresa está decidida a aguantar las vacas flacas aunque para ello tenga que cancelar secciones.

Tras el fracaso de la sección que Sálvame le creó a Rociito y duró dos días, Telecinco y Mi Tele se están repartiendo la emisión de la serie 'En el nombre de Rocío', en la que se narra la vida de Rocío Jurado y su hija Rocío Carrasco bajo el prisma exclusivo de la segunda. Ya van por el octavo capítulo, pasando los siete anteriores bastante desapercibidos. En este caso, aunque no sorprenda, ha insultado a Antonio David (quien siempre tendió a insultar a su ex).

El capítulo de la serie se mostraron una serie de fragmentos del excontertulio de Telecinco en el que hablaba sobre Rocío Carrasco o Fidel Albiac durante la estancia de Rocío Jurado en Houston. También apareció por ahí su tío Amador, quien en los últimos tiempos no dudó en defenderse de los ataques de Rociito, colocándose junto a la mayoría de la familia a la que la musa de Telecinco tanto critica.

"¡Qué poca vergüenza! No puedo decir otra cosa, nada más que me da mucho asco. No entiendo la poca lealtad, no concibo la vida de las veletas. Sabiendo lo que le ha hecho a tu hermana, sabiendo lo que su hermana sufría en esa cama de Houston con muchas de las cosas que tenían que ver con esa cosa tan asquerosa que está ahí. No tienen vergüenza ni tienen perdón de Dios", arremetía Rocío.

Posteriormente volvió a arremeter contra Antonio David, "el ser", por unas palabras en las que aseguraba que ella y Fidel tuvieron una fuerte discusión en Miami y habían sido cazados por un periodista. Lo cierto es que, mediación económica o no, esas supuestas imágenes nunca salieron en la prensa.

"Energúmeno, escoria..."

"Hay que ser energúmeno y tener poca vergüenza, pero qué más calificativos le voy a dar a semejante escoria. A ver si nos enteramos de que Fidel no ha pisado Miami conmigo ni ha ido a ningún piso de Miami. Dijo que en una de esas visitas, Ortega Cano le puso los puntos sobre las íes. Yo no he vivido con Fidel en casa de mi madre. A quién le pone ya al final los puntos es a él, cuando no quiere irse de la casa de mi madre", insistió Rocío Carrasco para terminar de descalificar a Antonio David.