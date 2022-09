¿Has tenido ya un bebé y te planteas aumentar la familia? Si tras el primer parte buscas un segundo, tercero (o más) bebés en casa, seguro que alguna vez te has planteado sobre el tiempo que debe pasar entre un parto y otro.

Hay ejemplos para todo. Los hay que prefieren tener hijos lo más seguidos posible para que los hermanos se lleven poco tiempo y compartir los primeros años de vida y los hay que prefieren que pase algo más el tiempo.

Otros, sin embargo, no planean tanto y lo dejan todo en manos del destino. Aunque a veces no es exclusivamente cuestión de 'suerte'. Sea cual sea el caso, ¿alguna vez te has cuestionado si hay una fecha recomendando? La hay.

La advertencia de la OMS sobre los embarazos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay un intervalo intergenésico (tiempo entre embarazos) que debe ser como mínimo de dos años. Y esto es independiente de que el parto haya sido vía vaginal o por cesárea.

Es más, la OMS considera que el tiempo necesario que debe transcurrir entre un parto y un nuevo embarazo para que el cuerpo de la madre sea el óptimo para llevar bien el embarazo y concebir a un bebé debe ser de dos años.

Intervalo intergenésico en los embarazos

El tiempo, eso sí, dependerá de diferentes aspectos. La OMS considera que este tiempo debe ser sobre todo para países en vías de desarrollo con condiciones de alimentación y atención de salud precarias. En países desarrollados, donde la mujer se alimenta de una forma más equilibrada y sana, el tiempo sería menor.

Siempre un intervalo intergenésico menor de 18 meses

Según los estudios sobre el meta-análisis del intervalo intergenésico y las complicaciones perinatales, el tiempo óptimo en España nunca podrá ser menor de 18 meses (año y medio), ni tampoco más de 59 meses (casi 5 años).

Concebir un nuevo bebe antes o después de esta recomendación de la OMS aumentará las complicaciones tanto para la madre como para el feto.