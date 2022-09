Acaba el verano y llegan las tres palabras más temidas por cualquier niño: vuelta al cole. Las vacaciones llegan a su fin y empieza un nuevo curso para los más pequeños. Por un lado se reencontrarán con sus amigos, pero por otro pueden llegar a echar mucho de menos el tiempo de ocio en casa o en los viajes estivales.

Este año no solo los hijos temen a la llegada de septiembre: también los padres. Y es que la inflación ha afectado duramente a los precios de los materiales escolares, por lo que este año los bolsillos se resentirán más que nunca. Por eso mismo es importante estar al tanto de todos los detalles para saber dónde podemos ahorrar.

¿Qué materiales se necesitan para la vuelta al cole?

Lo más importante son los materiales escolares. Lo más probable es que el colegio especifique los materiales que deben tener los niños, sobre todo en cursos de infantil y primaria, pero puedes hacerte a la idea de que estos son los más básicos:

Libros de texto

Libretas

Lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, subrayadores, típex...

Estuche

Mochila

Material específico de dibujo técnico (lápices, reglas, compás...)

Uniforme (en caso de que el colegio lo exija)

Trucos para ahorrar dinero en la compra de estos utensilios

Todo tiene un precio y estos son muy altos, pero hay que saber que se puede gastar menos si se hace con cabeza. Para empezar con los libros de texto lo óptimo es reciclarlos. Aunque las editoriales los renuevan continuamente en realidad los cambios son mínimos y se pueden seguir usando. En muchos colegios los padres se organizan para intercambiar los libros del curso finalizado por los del curso siguiente.

🏫La vuelta al cole la próxima semana será un 25% más cara que el año pasado.



📚El retorno a las clases viene marcado por la subida de precios de los libros de texto, los uniformes y el transporte escolar.



👉Precisamente con la inflación más alta en 30 años.



🎙️@ElenJaso pic.twitter.com/EHaTMftNI2 — RTVEAragón (@RTVEaragon) 29 de agosto de 2022

En cuanto a los materiales de papelería la clave para ahorrar es comprar packs. Si necesitas muchas libretas o bolígrafos es fácil que te salgan más baratos si compras muchos de golpe. Y si no te hacen falta se pueden guardar tranquilamente para el año que viene. Eso sí, debes revisar bien los precios porque muchas veces estos paquetes son un timo y no valen menos que comprar los utensilios por separado.

Otro consejo importante es no comprar más de lo necesario. Publicaciones como la que te hemos adjuntado nos incitan al consumismo. Muchas veces cometemos el error de llevarnos todo lo que vemos en la papelería por si en un supuesto caso le hiciera falta a nuestro hijo, y algunos de esos materiales acaban desaprovechándose. Sobre todo ocurre con los elementos de dibujo técnico: compases, escuadras, cartabones... Ante la duda, pregunta a los profesores.

PROFESORES VIENDO EL CALENDARIO Y ECHANDO LA CUENTA DE LOS DÍAS QUE QUEDAN PÁ LA VUELTA AL COLE... pic.twitter.com/YCYHAEFHo3 — RobinFairlane (@RobinFairlane) 30 de agosto de 2022

En cuanto a la mochila, nuestra recomendación es que no gastes dinero en una de marca. Por muy buenas que sean los niños les dan mucho tute y duran poco, así que vale más la pena que ahorremos y vayamos a lo barato. Por último, decirte que revises bien si optas a becas porque estas pueden suponer un ahorro importante a las familias que lo necesiten.

Los uniformes, importante fuente de ingresos para los colegios

Muchas escuelas, y más en estos tiempos, hacen negocio con todo lo que pueden. Los uniformes son un clásico. En algunos casos solo exigen un color de prenda y puedes recurrir a tiendas baratas, pero en otros casos vienen con el escudo del colegio y hay que pagar un dineral por ropa que no es precisamente de muy buena calidad.

La persona que diseñó el uniforme de mi colegio no me agrada en lo absoluto. 🥲 — Dany 🥀 (@Daniela0_03) 31 de agosto de 2022

Hay un truco que no es el más limpio pero puede valer. Si te piden, por ejemplo, un polo de un solo color con un escudo puedes intentar bordarlo y que dé el pego. Hay expertos en todos los barrios. Y cuando llegue la época de jersey puede llevar un polo liso sin problema. También se puede hacer con otras prendas si encuentras modelos que sean idénticos a los oficiales. Eso sí, eso no lo has leído aquí. ¡Buena suerte y ánimo!