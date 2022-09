No pintan bien las cosas en Telecinco, que sigue sin encontrar la manera de recuperar a su audiencia. Desde que comenzó la crisis de share en la cadena al coincidir el hartazgo de los televidentes por Sálvame y, posteriormente y en mayor medida, con las series protagonizadas por Rocío Carrasco. No se ha levantado cabeza. La crisis de ingresos es evidente y no deja de traer consecuencias.

Es un hecho que Sálvame es un éxito histórico, pero quizá llevar tantos años en cadena, muestra la necesidad de ciertos cambios. Se intentó restar cuota de pantalla a Jorge Javier Vázquez por sus continuos desvaríos, pero ni Paz Padilla ni Carlota Corredera se ganaron la simpatía de la audiencia dado sus particulares caracteres. El programa dio mayor peso a María Patiño y fichó a Adela González para tratar de dotar de seriedad algunos temas tratados. También se modificó el inicio y final del programa. El programa sigue desangrándose. Sálvame despide a Jesús Manuel Ruiz: Estos son los motivos 'Pasapalabra' sigue arrasando en la franja de las 20 horas y encima ahora la traición de Sonsoles Ónega a Telecinco podría restarle más audiencia a la cadena. Para tratar de arreglar este desaguisado, han estrenado 'Pesadilla en El Paraíso' mientras esperan a hacer lo propio con 'La Isla de las Tentaciones'. El espacio que no van a estrenar a pesar de tener grabados varios programas es 'El ático'. Se trata de un intento de una intentona de competir con 'Pasapalabra' en la franja de 20 a 21 horas, presentado por Ion Aramendi. Una serie de entrevistas a personajes relevantes que debía ver la luz con la llegada del otoño, pero finalmente los directivos de Mediaset decidieron cancelarlo todo antes de perder más dinero con una mala idea a la que no dejaron de ordenarle modificaciones. El programa que sí van a televisar y han empezado a promocionar lo dirigirá Carlota Corredera, una de las culpables de la crisis de la cadena.