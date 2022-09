Hace tan solo diez días, Belén Esteban cumplía 48 cumpleaños. Una fecha muy especial para ella que en la que su compañero Jorge Javier Vázquez, que la conoce como la palma de su mano, no pudo estar presente debido a su apretada agenda. No obstante, el presentador no se ha olvidado de ella y ha querido sorprenderla con un regalo de lujo, de más de 1.000 euros, que ha acabado emocionando a la princesa del pueblo.

Belén ha compartido a través de las redes sociales el regalazo que su amigo y compañero de plató: "Gracias, Jorge. Me encantan". Se trata de unas botas de estilo militar, aparentemente sencillas, aunque su precio es de un artículo de lujo. Unas magníficas botas de color negro, con cordones, cremallera lateral y suela de goma. Un calzado clásico fabricado en piel de becerro y adornado con remaches dorados que rompen la sobriedad de las botas. La guinda la pone el adorno con forma de imperdible sobre el que se puede ver la inconfundible cabeza de Medusa de Versace. Una mujer maltratada llama a 'Sálvame' y Carlota Corredera se rompe: "Estoy sufriendo violencia vicaria" El presentador de Sálvame no ha tenido problema en gastarse más de 1.000 euros en el regalo de cumpleaños de su amiga Belén. En concreto, 1.090 euros por este par de zapatos 'made in Italy' con los que, como no podía ser de otro modo, la colaboradora se ha emocionado.