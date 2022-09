Belén Esteban es una de las figuras televisivas que más ha apoyado al rey emérito Juan Carlos en sus numerosas intervenciones en Sálvame. De nuevo Esteban ha recordado que está orgullosa de la monarquía así como que tiene una relación cercana con el entorno de Juan Carlos.

Según ha desvelado en Sálvame, Esteban intentó reunirse con el rey emérito durante su viaje a Dubái o, al menos, así lo ha asegurado la propia protagonista: "Cuando estuve en Dubái quise verle, quise reunirme con él. Me habría gustado tener una conversación con don Juan Carlos. Pero no pudo ser porque, en esos días, no estaba allí".

El viaje a Oriente Medio le ha dado mucho de sí a Belén Estaban. La colaboradora de Sálvame ha sorprendido al contar que Juan Carlos es fan del programa del corazón de Mediaset: "Sé que nos ves. Ven a España y habla. Ponte el mundo por montera. Habla y cuenta todo. Has hecho cosas bien, pero también algunas mal. Pero no es justo lo que te están haciendo".

Por último la ‘reina del pueblo’ no quiso dar mucho más información, pero sí que ha confirmado que el emérito mantiene el contacto tanto con Felipe VI como con Sofía.