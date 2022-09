Sálvame ha desvelado, contra todo pronóstico, el motivo real de la separación/distanciamiento entre Carmen Borrego y Terelu Campos. ¿Qué ha ocurrido?

Todo ha sucedido a raíz de una conversación durante una pausa publicitaria, una charla con Belén Esteban como protagonista que se grabó sin que sus protagonistas se dieran cuenta.

El pasado 14 de septiembre Carmen Borrego confirmó el enfado entre ella y su hermana, que no se hablan.

Exclusiva en Sálvame: ¿Por qué no se hablan Terelu Campos y Carmen Borrego?

El anuncio llegó 46 días después de la vuelta de Carmen al universo de Sálvame con el formato de 'La última cena', periodo en el que según Telecinco además "estalló el conflicto con su sobrina, Alejandra Rubio".

Pues bien, Carmen se sinceró con su amiga Belén Esteban en una conversación grabada y que más tarde sería emitida. Belén y Carmen pensaban que nadie les oía y entonces se destapó toda la verdad...

Carmen Borrego, muy enfadada con su hermana Terelu Campos

Jorge Javier anunciaba el bombazo: "Tenemos nueve minutos de una conversación exclusiva que va a ver la luz sobre la discusión entre Carmen y Terelu", dijo.

"Terelu se va a molestar", afirmaba a su vez Belén Esteban, en un tono preocupante. "Repito, yo esto no lo he hecho público", manifestaba a su vez Carmen lavándose las manos.

La verdad sobre el enfado entre Carmen Borrego y Terelu Campos

"Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Esto ¿Qué c*** es? (...) Tengo tres audios de ella insultándome a mí y a mi marido, tiene que pedirme perdón, no puedo llamarla, tiene que ser ella", informó Carmen a Belén Esteban.

"Yo cedo siempre, es que estás hablando de algo que no sabes, Belén, yo cedo siempre, y llega un momento que me pongo en mi sitio porque no puedo ceder siempre", se quejaba la peña de las Campos, que se niega a pedir perdón. "Tiene que venir ella a pedirme perdón. No puedo llamarla".

Belén Esteban no daba crédito: conversación con Carmen Borrego

Belén se preguntaba: "¿Pero quién está insultando?"; "mi hermana a mí, c** yo no quiero decir la cosas porque no, porque luego se arreglarán y estas cosas no se tienen que saber".