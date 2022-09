La periodista coruñesa María Patiño ha examinado su coeficiente intelectual en Sálvame junto a otros colaboradores del programa y se ha derrumbado al comprobar el resultado. Tras ello, ha afirmado tajantemente que no regresará a la televisión hasta que no eleve su nota: "Hasta que yo no mejore esto no me pongo delante de las cámaras".

Es habitual que el magazín vespertino someta a esta prueba a sus rostros más conocidos dado que es una de las más aclamadas por la audiencia, deseosa de comparar las competencias de sus comunicadores de cabecera. La horquilla media en los resultados IQ oscila entre 90 y 110, situándose entre 80 y 90 los coeficientes más bajos y entre 111 y 115 estarían por encima de la media. Este método considera mentes de inteligencia muy dotada a quienes obtengan más de 120 puntos y superdotados los que superen los 130. Los coeficientes más altos de Sálvame fueron los de Jimmy Jiménez Arnau (136), Kiko Hernández (133), Gustavo González (132), Mila Ximénez (131), Alonso Caparrós (131) y Kiko Matamoros (130). Los peores resultados hasta la fecha los arrojaron las pruebas de Kiko Jiménez y Raquel Bollo, que obtuvieron una puntuación de 104. Pero María Patiño ha quedado última en el ranking, con un 101 de coeficiente y la presentadora lloró al comprobarlo. Había explicado que se puso muy nerviosa y la psicóloga lo ha constatado. Cree que por su elevada autoexigencia finalmente no se ha centrado en la prueba, el resultado la frustró de tal manera que llegó a ha pedir que se le repitiera la prueba y aseguró estar que está dispuesta a no volver a estar ante las cámaras hasta que mejore su puntuación.