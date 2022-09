Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados ha implementado una golosa oferta al comprar uno de sus mejores productos deportivos. Concretamente se trata de una rebaja del 28% del importe, que desciende de 34,99 a 24,99 euros. Una auténtica ganga para todos los amantes del 'running'.

Y es que se trata de la pulsera de actividad de Xiaomi, un dispositivo multifunción que es tan útil durante la práctica deportiva como a lo largo del resto del día. Tiene una pantalla táctil a color de 2,8 centímetros con una resolución de 294x126 píxeles. Está dotada de una protección de cristal templado que la hace muy resistente.

Estas son las funciones de la pulsera

Este dispositivo tiene un amplio abanico de funcionalidades. La principal es detectar el ritmo cardiaco y las calorías quemadas durante el ejercicio, pero también registra estos datos durante el resto del día. Además analiza las horas de sueño, cuenta los pasos, alerta del estrés, y toma nota del ciclo menstrual.

La capacidad de almacenamiento de la pulsera es de 16 MB y se puede conectar a cualquier smartphone de Apple o Android mediante Bluetooth, lo que hace muy sencillo el uso y el trasvase de datos. Por otro lado, la pantalla aporta información del tiempo y es posible configurar alarmas.

Otro de los beneficios es que se trata de un utensilio muy ligero: solo pesa 11,9 gramos. Está hecho, principalmente, de policarbonato y tiene unas dimensiones de 18,15 x 12,45 x 46,95 milímetros.

Las existencias vuelan

El nuevo precio de este producto no ha pasado desapercibido y los clientes se están lanzando a comprarlo para no quedarse sin él. Lidl ha introducido esta rebaja por sorpresa y no ha anunciado cuando dejará de estar en vigor, por lo que te recomendamos que si quieres una de estas pulseras no tardes en hacerte con ella.