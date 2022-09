Sin lugar a dudas es una de las series más conocidas y queridas por la audiencia en España. 19 años después de su estreno, Aquí No Hay Quien Viva sigue teniendo una legión de fans que la mantienen de actualidad constantemente como fuente de videos graciosos y memes en las redes sociales.

También alguna de las grandes plataformas de contenidos en ‘streaming’ han incorporado la ficción al catálogo de contenidos disponibles. Esto permite que muchos nostálgicos pueden volver a disfrutar de las aventuras en Desengaño, 21.

Esta vez Aquí No Hay Quien Viva ha vuelto a la palestra a cuenta de que uno de sus actores protagonistas ha sido entrevistado en televisión. Fernando Tejero acudió al programa 'Martínez y Hermanos' de Movistar con Valeria Ros y Laura Escanes. Dani Martínez le preguntó por la ficción a Tejero que analizaba así su pasado como portero de finca: "Todavía me hablan de 'Aquí no hay quien viva' por la calle, ¡y hace veintitantos años!". El otro día estaba cenando con Malena Alterio y me comentaba que ha estrenado tres películas y en la promo le siguen hablando de la serie".

¿Cuánto dinero sigue ganando por Aquí No Hay Quien Viva?

Después de haber comprobado que la serie sigue dando que hablar, Dani Martínez ha aprovechado para saber cuánto dinero sigue percibiendo el actor por las reposiciones de la serie: "Hombre, solo faltaría. Que menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones. Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenida sea",