Antes de comenzar a explicar este tema el tema es importante dejar claro que estamos hablando de fútbol profesional, no de semiprofesional o fútbol amateur.

Los analistas y entrenadores de estas divisiones normalmente demandan la mejor tecnología aplicada al fútbol para generar sus análisis, necesitan la mejor perspectiva de imagen para poder sacar conclusiones de calidad y ayudar al entrenador a tomar las mejores decisiones posibles.

Es posible ver todavía entrenadores que basan su forma de trabajo en la intuición y no en el análisis de datos, pero cada vez es menos frecuente y lo será aún menos en el futuro. Con grandes escuelas de formación para entrenadores y analistas, estamos viendo como una nueva generación va ocupando puestos claves en clubes importantes.

Seguiremos viendo exjugadores transformados en entrenadores pero cada vez más, apoyados por analistas profesionales formados específicamente para ese rol y con sus modelos de datos, tablas de analítica, entornos de muestreo de datos, etc.

Foco

Sólo con la mejor información se puede hacer el mejor análisis posible y en cuanto a entrenamientos de primer nivel, gran parte de la información proviene de la imagen que somos capaces de capturar. La calidad de la imagen depende de la proximidad, altura y ángulo del plano.

Luego, las cámaras fijas en trípode de 7.5 metros o las cámaras fijas en postes de 30-40 metros, nos darán siempre un plano que no tiene flexibilidad. ¿Luego, qué necesitan estos entrenadores?

Flexibilidad para obtener de cada ejercicio en entrenamiento el mejor plano posible. Por supuesto luego está todo el aporte extra de información de los GPS de rendimiento físico, etc.

Aporte de valor de las cámaras fijas

En otras categorías del fútbol si es sustancial. En categorías amateur fútbol 7 o fútbol 5 sí que vemos que aportan valor como solución de bajo coste. Pero también se reduce solo en el contexto de partido ya que el sistema de tracking de movimiento no funciona si hay más de un balón en plano. Y ésta es la principal queja de los equipos que se aventuraron a comprar una de estas unidades pensando que la promesa “sin necesidad de que alguien grabe” iba a acabar con todos los problemas.

Cuando el partido es de fútbol 11 la altura de la cámara no permite tener una perspectiva lo suficientemente buena como para extraer conclusiones de calidad en lo que ocurre en la banda más alejada. Son una buena solución, pero no para fútbol profesional. Es cierto que hay actores en este segmento de mercado que van un paso más allá e intentan aportar una lectura de datos tácticos, pero no es lo normal.

¿Por qué muchos clubes de fútbol han dado el primer paso hacia la tecnología drone?

Porque han visto claro que el plano que aporta un dron es infinitamente mejor que el plano que aporta una cámara fija. En una palabra, flexibilidad. Así de simple. Y aquí la flexibilidad es síntoma de calidad, si soy capaz de elegir la ubicación del dron para fijarme en cada ejercicio en lo que quiero, podre sacar siempre las mejores conclusiones.

Pero aquí nos encontramos con muchos retos, que hacen que varios clubes de primera y segunda no puedan escalar el aporte de valor del dron al resto de equipos del club:

Personal: Los clubes no cuentan con pilotos expertos y titulados para grabar no sólo al primer equipo sino al resto de equipos de academia. Es más los analistas deberían estar centrados en analizar, no en grabar. Es como si le pedimos a un empleado del club que nos haga la guardia de seguridad en la ciudad deportiva. La especialización tiene que tener un objetivo claro.

tiene que tener un objetivo claro. Material: Los clubes entienden que comprar tecnología tan perecedera es una pérdida de dinero considerable. Estos aparatos quedan obsoletos a los 6 meses.

es una pérdida de dinero considerable. Estos aparatos quedan obsoletos a los 6 meses. Autonomía de las baterías: A día de hoy las baterías de los drones de bajo peso duran 22 minutos , habría que comprar muchas baterías para poder cubrir la hora y media de cada entrenamiento de cada equipo del club. Y la vida de estas baterías es inferior al año y medio.

, habría que comprar muchas baterías para poder cubrir la hora y media de cada entrenamiento de cada equipo del club. Y la vida de estas baterías es inferior al año y medio. Legalidad, la más importante: Estén volando drones sin la estructura legal necesaria. Si hay muchos clubes que a día de hoy se arriesgan en cada entrenamiento a ser multados con cantidades que van desde los 10.000€ hasta los 200.000€.

Cuál debería ser el enfoque de nuestra industria

Escalar planos con mala perspectiva es igual de malo que no escalar planos con buena perspectiva. Los grandes actores de este segmento de mercado están llevando a error a clubes con mucha historia.

Clubes que se dejan llevar por la inercia de movimiento de estos actores y priorizan la gestión de gran volumen de imágenes con mala perspectiva frente a atacar realmente el aporte de valor, que es escalar imágenes con la mejor perspectiva, o lo que es lo mismo, escalar la flexibilidad de las imágenes.

Y aquí la cita de autoridad es clara, Steve Jobs a su vuelta a Apple dijo con rotundidad que no se deben construir productos pensando primero en la tecnología y luego en el consumidor, sino que debemos de pensar primero en el consumidor y luego generar la tecnología para satisfacer su necesidad concreta.