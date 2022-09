Todos los años (dependiendo de la antigüedad del vehículo será cada dos) es el momento en el que hay que poner a punto el vehículo. Es la época en la que tu coche debe pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Así pues tendrás que pedir cita previa para que en el taller de la ITV pueda hacer esa inspección del vehículo. En ella los mecánicos comprueban detalladamente que cada uno de los componentes están en buen estado y funcionan correctamente. No se dejan nada, desde los faros hasta las particularidades del coche para lograr el ‘Apto’ para dos años más.

Asimismo otra problemática afecta a los vehículos hoy en día. La sostenibilidad y la reducción de gases contaminantes obligan a que las ITV sean más exigentes con este tema. Por ello ya comprueban los sistemas de control de emisiones a través de dispositivos OBD que comprueban esas emisiones.

Los coches fabricados a partir de 2006 deben pasar por este protocolo para comprobar que todo está en orden. Los vehículos que tengan fallos en este sistema no podrán obtener la pegatina de la DGT (Dirección General de Tráfico)

Asimismo desde algunos organismos oficiales relacionados con el tráfico ya han avisado de que OBD no comprueba los datos contaminantes, sino que el sistema de control funciona correctamente.

¿Qué debo presentar para pasar la ITV?

- Inspección visual: Es aquella inspección que se realiza mediante observación de los órganos o elementos de que se trate, y en su caso de su funcionamiento, atendiendo a probables ruidos o vibraciones anormales, holguras o fuentes de corrosión, soldaduras incorrectas o no autorizadas, taladros o cualquiera otras operaciones de mecanizado o plegado incorrectas o no autorizadas en determinados órganos o elementos, etc., que puedan dar lugar a probables causas de peligro para la circulación o el medio ambiente.

- Inspección mecanizada: inspección que se realiza con ayuda de alguno de los equipos de los que debe estar dotada la estación.

Tarjeta de Inspección Técnica

Permiso de Circulación

Acreditación de seguro obligatorio del vehículo

DNI/CIF del Propietario del Vehículo (sirve Fotocopia

¿Cuáles son las expectativas que tienen en la ITV?

Analicemos los datos en el Principado de Asturias. Celestino Pérez, director técnico de Operaciones en la empresa pública que gestiona las ITV en Asturias (ITVASA) y miembro en el Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos (CITA), explicó en el diario La Nueva España que según los datos del parque de la Dirección General de Tráfico, el número total de vehículos a inspeccionar durante este año en el Principado ascendería a 427.078, aunque según sus cálculos, la cifra real de revisiones será similar a la del año anterior. "Si se tienen en cuenta estas cifras, y que sólo el 8 por ciento están obligados a someterse a la prueba de OBD, no hay motivo para que cunda la alarma", señala.

Es decir, el 8% del parque de vehículos asturianos deberán someterse al test del sistema OBD. A lo que hay que añadir que estiman que de esos, sea una minoría los que no consigan pasar la nueva prueba de la ITV. Según los cálculos de la Inspección Técnica de Vehículos, de ese 8 por ciento, aproximadamente un 6 no superará la prueba, lo que no representaría ni el 1 por ciento de los más de 324.000 que pasan las revisiones todos los años en Asturias. A nivel nacional, el porcentaje es similar.