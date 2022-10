Todo el mundo sabe que Terminator no tenía capacidad de expulsar una flatulencia porque se trata de una máquina venida del futuro y tal. Pero claro, otra cosa es lo que haga Arnold Schwarzenegger, el actor que ha dado vida a multitud de personajes de cine.

Pongamos en contexto. La actriz que denuncia la violenta flatulencia de Arnold es la veterana Miriam Margolyes. Es conocida principalmente por ser profesora de Herbología en la saga de Harry Potter, pero son muchas las películas en las que ha participado. En una de ellas, allá por 1999, coincidió en el rodaje de 'El fin de los días'. Él era el protagonista y ella la hermana de Satanás.

Grabando una pelea entre ambos y en un momento dado: "Yo estaba dando vida a la hermana de Satanás y él me estaba matando, así que me tenía en una posición de la que no podía escapar, tirada en el suelo. Y entonces se tiró un pedo. No era parte de la película, sino que se vivió en una de las pausas, pero todavía no se lo he perdonado", aseguró Miriam Margolyes recientemente. Señora, cosas que pasan.