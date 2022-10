¿Problemas con tus zapatos? ¿Te están demasiado apretados y te hacen daño? Son cosas que pueden pasarnos, sobre todo, si los has comprado por internet y no has podido probártelos previamente. Pero hay solución, no te alarmes. Y además la forma de conseguirlo es con dos alimentos que todos tenemos en nuestras cocinas.

Uno de los típicos trucos de las abuelas siempre ha sido utilizar un secador de pelo para aflojar los zapatos apretados. Es algo que suele funcionar. Pero no siempre. El calor del secador sólo tiene efecto si los zapatos son de cuero o de gamuza. Y en cualquier caso hay que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de que se vuelvan aburridos. Para otros materiales hay productos mucho más eficaces. Lo mismo ocurre con el congelador. Nuestras abuelas nos enseñaron a llenar una bolsa con agua, meterla en el zapato y colocarla en el congelador durante unas horas. Podemos probar este remedio para las zapatillas deportivas o de lona. Sin embargo, si lo utilizamos para tejidos más delicados, corremos el riesgo de arruinarlos irremediablemente. La solución está en la cocina Otras alternativas, que también son garantía de éxito pasan por la cocina. En primer lugar, menos 'peligroso' para los zapatos y más fácil de poner en práctica es el truco de la patata. Coge una patata grande, quítale la piel, sécala y ponla dentro del zapato. Déjelo reposar durante 10-12 horas y luego retírelo. El zapato debe tomar la talla deseada. Si sigue apretado, repita el proceso al día siguiente. Pero sin con la patata no consigues lo que quieres, prueba con otra alternativa. Abre la despensa y saca los granos de trigo con los que hacemos pasteles, tartas y galletas. Coge un puñado y ponlo en un vaso de agua. Inmediatamente después llenamos la zapatilla con los granos y dejamos que el trigo actúe en una zona sombreada de la casa. La humedad agrandará los granos y, en consecuencia, el zapato. Nos ponemos los zapatos cuando todavía están húmedos para desmoldarlos. Ahora podemos secarlos tranquilamente. Esto funciona para todos los tejidos, excepto el ante.