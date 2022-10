Este accesorio de Lidl te puede salvar la vida en la cocina y por solo cinco euros. Tener los utensilios de cocina adecuados puede marcar una gran diferencia en lo que respecta a los tiempos que tardamos en cocinar, pero también en lo referido a la conservación de los alimentos. En cualquier cocina, se hace imprescindible tener tápers y recipientes para guardarlo todas las sobras en condiciones, pero además existe otro para todo aquello que no guardamos en esos recipientes.

¿Quién no tiene un paquete de papas o de galletas abierto en casa? Una buena solución siempre son las bolsas tipo 'zip', que también sirven para congelar. Sin embargo, si no las cierras bien es posible que el alimento dentro se acabe pasando antes de tiempo, mientras que las mencionadas bolsas no dejan de ser un gasto. Por suerte, para solucionar lo uno y lo otro y poder conservar de forma correcta todos tus paquetes y alimentos, Lidl lanza ahora un producto que ya es todo un éxito de ventas en sus supermercados.

Se trata de la mini selladora de la marca Silvercrest, que se ha convertido en el accesorio que necesitas para poder por ejemplo cerrar un paquete que se ha quedado abierto y que sabes que no vas a volver a abrir hasta de aquí a días o semanas, o si quieres almacenar sobras o comida en una bolsa pero deseas que ocupe poco espacio y que no se salga nada de su contenido. Gracias a ella podrás conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Además, incorpora una cuchilla para que la uses en el caso de que lo que desees hacer es abrir uno de los paquetes que hayas dejado sellado.

Su precio es de tan sólo 5,99 euros y tiene unas medidas de apenas 10 cm x 4 cm. Es apta para trabajar con bolsas de entre 0,05 y 0,2 mm de grosor y se presenta con unos prácticos imanes en la parte posterior para que incluso la tengas a mano si la pegas por ejemplo a la nevera. Tiene también un arco protector para un manejo seguro. Sin duda, una gran compra que puede ser tu gran aliada para conservar alimentos.