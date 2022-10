Tinder es una de las aplicaciones que más popularidad han ganado en los últimos años y tiene millones de usuarios en España y en el mundo. Una herramienta que acorta los tiempos y las distancias para ligar y que algunos utilizan activamente todos los días. Ahora bien, ¿con los resultados esperados?

Muchos usuarios se frustran porque consiguen pocos matches y los que obtienen son de personas que les hablan con una actitud altiva. Todos ellos deben saber que hay un truco que no falla para que la cosecha sea más productiva y la aplicación les empareje con más perfiles.

Así funciona el algoritmo de Tinder y así puedes conseguir que te beneficie

Todo en la vida tiene trucos y esta aplicación no es la excepción. Tinder funciona con un algoritmo que decide si muestra más o menos veces tu perfil. Siguiendo los pasos correctos puedes conseguir salir más.

La aplicación mide cómo de exigente eres en función del porcentaje de 'likes' que das. La intención es penalizar a los usuarios que mueven todos los perfiles hacia la derecha y potenciar a los que son selectivos.

El truco infalible para tener más matches cuyo éxito está demostrado

Como podrás imaginar, la clave para triunfar es reducir los 'me gusta'. Para eso hay un truco muy efectivo: mover hacia la izquierda los perfiles de las personas más atractivas. En un mundo tan superficial como Tinder es muy difícil que vayas a conseguir un match con ellas (y si los lograras no estarías leyendo una guía de trucos para ligar en esta aplicación).

Si das 'no me gusta' a estos perfiles el algoritmo considerará que eres una persona muy selectiva y te premiará mostrándote más frecuentemente a más gente. En resumen: conoce tus limitaciones, rechaza a bellezas a las que no aspiras y céntrate en la 'clase media'. Éxito más que garantizado.