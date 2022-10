Mercadona ha lanzado con éxito sus últimas novedades de este mes de octubre. El supermercado valenciano sigue apostando por renovar sus productos continuamente y con la llegada del otoño no iba a ser menos. Eso si, la apuesta siempre es llenando sus lineales con productos de buena calidad y a buen precio. Además, ya ofrece a sus clientes un pequeño adelanto de los clásicos de la Navidad.

Los turrones, el calendario de Aviento con 24 cosméticos o el gel de baño micelar ya están arrasando en el establecimiento que dirige Juan Roig. Empezamos con el nuevo gel de baño micelar. Un producto que puedes adquirir por tan solo 1,80 euros y que se ha convertido en un 'top ventas'. Se trata del gel de baño micelar de su marca Deliplus, que imita la fórmula del famoso agua micelar que muchas personas utilizan ya para desmaquillarse, limpiar e hidratar su rostro. Cuenta con dos ingredientes que, mezclados (hay que mover el gel para ello), hacen que nuestra piel esté limpia, más hidratada y cuidada. En este caso tenemos un agente probiótico y otro postbiótico, y según explica Mercadona se puede usar tanto en la piel como en el cabello. Está dermatológicamente testado y con un pH neutro con aloe vera, un ingrediente con el que lograremos tener mucho más hidratada la piel y mantener su equilibrio natural.

¿Eres fan de los productos cosméticos de Mercadona? Hay tres novedades, que ya están arrasando en su sección de productos de higiene, no podrán faltar en tu carrito de la compra, ya que son de lo más completas. Por un lado encontramos el lote facial 12 essentials My Moment Deliplus, por 15 euros, que contiene fortalecedor de pestañas, masajeador facial, reparador, exfoliante, contorno de ojos, renovador dérmico, renovador celular, antioxidante celular, sérum, primer, tensor reafirmante e iluminador fluido. El segundo se trata del lote de 12 cosméticos essentials Make Up Deliplus, por 10 euros, que contiene corrector líquido, exfoliante de labios, labial, iluminador, bronceador, lápiz de labios, lápiz delineador de ojos, sombras de ojos, brillo de labios y crema de labios. Y por último, y que será todo un éxito para este invierno, el calendario de Adviento 24 cosméticos Grindelwald Town Deliplus, por 22 euros, que contiene colorete líquido, bronzer, lápiz ojos, lápiz cejas dúo, colorete compacto, sombras ojos dúo, sombra ojos fluidas, iluminador, exfoliante labial, labial fluido, bálsamo labial, barra labios, lápiz labios, corrector, laca uñas y funda neceser.

Adelanto de Navidad

Con vista ya a lo que viene, Mercadona te ofrece también un pequeño adelanto de Navidad. Por una parte, el postre de turrón que arrasará este invierno y sin duda, en Navidad, ya ha llegado a a las estanterías del supermercado valenciano. Se trata de la crema de turrón de la marca Hacendado, a la venta en un envase de 4 unidades cuyo precio es más que competitivo, ya que cada unidad cuesta tan solo 0,45 euros.

Además, ya ha colocado en sus lineales una gran variedad de turrones para que los clientes puedan hacerse con estos manjares navideños antes de que se agoten, sobre todo de su clásico chocolate crujiente que triunfa todos los años. Encontraremos todos los turrones de años anterior pero también interesantes novedades como el turrón con sabor a kikos, por 1,60 euros la tableta de 150g, el chocolate sabor crema avellana, chocolate y cacahuete frito con miel y chocolates tradicionales como el turrón blando, el turrón duro, el turrón de chocolate con almendras o el surtido de mini turrones.

Pero si eres de los que te gusta el dulce, estas no son tus únicas alternativas. También ha lanzado Mercadona la crema de cacahuetes crunchy por 3,10 euros. Una nueva crema de cacahuetes 100% crujiente y repleta de trocitos de este fruto seco, una recreación de la crema de cacahuetes clásica irresistible. Es una gran competidora, pues además de su sabor, se trata de un producto saludable elaborado en su totalidad con cacahuetes, y es un fantástico acompañante en un sinfín de recetas, como crepes, galletas o tartas. No hay ni rastro de aditivos, ni azúcares añadidos, ni colorantes, ni conservantes, ni aceite de palma ni ningún ingrediente que no resulte saludable y lo mejor de todo, es que el envase contiene 500g de crema y cuesta tan sólo 3,10 euros.