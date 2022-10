'La Isla de las Tentaciones' es uno de los programas estrella de Telecinco y con el que la cadena trata de recuperarse de la dura crisis de audiencia. La quinta edición acaba de comenzar a emitirse, pero ya sabemos que se grabó hace un tiempo. Los participantes tienen un acuerdo firmado con la productora para no desvelar lo que ocurrió en el programa hasta después de su emisión, pero es imposible que algunas informaciones no salgan a la luz. Lo último, un futbolista de la Selección, cazado con Tania, la novia de Samuel.

Quien sigue el programa es muy consciente de que Tania no es precisamente fiel a Samuel, quien ha comenzado sufriendo más de lo previsto en la villa. No tardó nada la canaria en sucumbir ante los simples encantos de Hugo, pero no hablaremos más de ello hasta que no avance el programa, que lo del spam está feo.

Lo que también está feo es engañar a tu pareja, sea en la TV o a escondidas. Y 'Socialité' ha sacado a la luz un romance de Pedri, jugador del Barça y de la Selección, con Tania. Ambos canarios se habrían liado algunas noches de manera esporádica, mensajeándose posteriormente. Además, según publica Jordi Martín, "la misma noche que se lía con Pedri, quedó también con su novio Samuel".