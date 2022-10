Es uno de los concursos más veteranos y seguidos de toda la televisión. Pasapalabra es uno de los programas estrella de Antena 3 y lidera su franja con más de un 20 por ciento de media de share. El formato ha cambiado de cadena un par de ocasiones, puesto que tras muchos años en Mediaset volvió a Atresmedia recientemente.

Desde su regreso la cadena solo ha tenido grandes alegrías con un programa que alarga el liderazgo de Antena 3 hasta última hora con el informativo presentado por Vicente Vallés y El Hormiguero.

Por el plató de Pasapalabra han pasado míticos concursantes. Roberto Leal también ha recogido el testigo de Christian Gálvez con mucho éxito y acierto. Ahora el concurso vive la etapa de Orestes, aunque no está en su mejor momento ya que últimamente ha tenido que enfrentarse a la Silla Azul en varias ocasiones. Con más de 200 apariciones en el concurso y casi dos cientos mil euros acumulados en premios, Orestes genera tanto aficionados como detractores. Sin embargo el concursante continúa defendiendo su asiento.

Orestes desvela el truco para ganar El Rosco

Últimamente el duelo entre Rafa Castaño y Orestes Barbero se ha recrudecido. Ambos cuentan con mucha experiencia en Pasapalabra y esto hace que el nivel sea muy elevado. Todavía no se sabe quién quedará fuera, pero aunque se han quedado cerca, todavía ninguno ha completado El Rosco.

Orestes llegó al final del Rosco con la oportunidad de hacerse con la victoria. Su rival se había quedado sin tiempo en los 22 aciertos. Por su parte Orestes estaba en 21 aciertos, pero no quería arriesgarse al fallo. Aún así tuvo que jugársela para igualar el casillero de Rafa. Orestes consiguió el acierto 22 y... se lanzó a por El Rosco. Tras alcanzar los 23 llegó el momento clave. La última palabra: "Con la F: montaña de Vietnam que es el punto más elevado del país". La respuesta fue: "Fispan" y acto y seguido se llevó las manos a la cabeza percatándose de su error.

"Tenía esa regla mnemotécnica y no me he acordado", se lamentaba Orestes más tarde y explicaba: "¡Fansipan, eso! Es cierto, ¡la sabía! Es que además tengo una regla mnemotécnica para Fansipan, que es 'te quiero si hay pan". Alo que Roberto Leal le contestaba que "le encantaba" el truco, entre risas por la explicación.