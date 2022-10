Estamos en la era de los virales y las redes sociales, pero no hace mucho, los únicos virales eran los que se repetían en los programas televisivos de zapping o vídeos de primera. Posteriormente llegaron Youtube y Facebook y ahora ya son numerosas las RRSS que convierten en virales a cualquier personaje sin oficio ni beneficio. Uno de ellos, quizá de los más reconocidos por varias generaciones es Ares. ¿Y quién es Ares? Lo recordarás seguro por dos frases: "Pim, pam, toma lacasitos" y "Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley". Ahora, varios años después y con un importante cambio físico (y de actitud), Michelín ha creado un vídeo con él como protagonista.

"Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse a hacer el payaso por ahí. Ese no soy yo, ese ese el lacasitos", afirma rotundo Ares .

GoodBadDrivers de Michelín: