¿Te gusta cuidarte? Lo cierto que es vivimos hoy en día en una sociedad con una tendencia cada vez mayor, tanto hombres como mujeres, a dedicar bastante parte del tiempo y dinero al cuidado de la piel. Se ha comprendido que no se trata solo de vanidad, sino de una necesidad que permite mantener un completo estado de salud. De ahí, que las cremas o rutinas faciales ya no sean solo una cuestión de farmacias sino también de supermercados. Y si sus productos son de buena calidad y un precio asequible, mejor que mejor. Eso es lo que ofrece Mercadona con su línea de Hacendado de cremas hidrantantes.

La variedad de cremas que se pueden encontrar en el supermercado por apenas 6 euros e incluso menos, dejan boquiabiertos a muchos de los amantes del cuidado de la piel y no solo por sus precios, también por los resultados obtenidos, efectos que se pueden comparar incluso con las cremas y demás productos para la piel de prestigiosas empresas farmacéuticas del país. Entre las posibilidades, hay muchas, según el tipo de piel o el objetivo que queremos.

Un básico es la crema para el rostro Hidrata. Es una crema hidratante y regeneradora que actúa sobre la piel del rostro propiciando la restructuración de células muertas y evitando que se marquen las líneas de expresión o que aparezcan arrugas. Se recomienda especialmente para pieles mixtas o secas, dado que su composición es oleosa y de efecto alargado; puede permanecer en la piel por un periodo de 24 horas, manteniendo su efecto y protegiéndola del polvo, la humedad y del sol. Viene en una presentación de 50 ml y su precio es de apenas 6 euros.

Otra de las opciones está más pensada para la gente con piel más grasa. Se trata del sérum sebo regulador equilibrio. Una fórmula de rápida absorción y de textura ligera, que genera un efecto rejuvenecedor, manteniendo la piel del rostro y del cuello fresca y joven. No se trata de una crema per se, pero sí de un producto para la piel comparable con otros de categoría farmacéutica. No contiene grasa y, por ende, se recomienda para pieles grasosas, pudiendo utilizarse tanto en la mañana como en la noche para potenciar los resultados. También actúa eliminando impurezas e hidratando de forma profunda.

Si tu objetivo es reafirmar, tu elección debe ser la crema sisbela reafirmante. Esta es una de las líneas más conocidas de Mercadona, y su producto estelar es una crema elaborada con una formula única y especial a base de ADN y ARN. Permite reparar y regenerar la piel maltratada por efectos del sol, la resequedad, los productos químicos y la edad. No contiene filtro solar, por lo que se recomienda usar durante la noche, de modo que el producto actúe mientras se descansa. Adicionalmente, estimula la producción de colágeno, hidratando y fortaleciendo la elasticidad de la piel. Contiene 50 ml y cuesta 5 euros.

También podrás encontrar en la sección de Perfumerías de tu supermercado, la crema contorno de ojos sisbela. Una crema elaborada con la misma fórmula de ADN, ARN y, adicionalmente, ginkgo biloba, cafeína y artemia salina. Es muy útil para eliminar ojeras, bolsas y marcas de expresión. Viene en un tarro de vidrio con tapa de rosca y con 50 ml de contenido y su precio es de 5,00 euros.

Para combatir los signos de la edad, Mercadona te ofrece 24K Gold Deliplus. Una crema con efecto reafirmante, regenerador y se utiliza normalmente como parte del tratamiento para combatir los signos del envejecimiento: arrugas, resequedad, marcas y manchas. Se encarga de recuperar el tejido dañado, humectando y creando una textura aterciopelada. Destaca igualmente porque es una de las pocas cremas del mercado que incorpora protección contra la luz azul; además, cuenta con filtro solar. Viene con 50 ml de contenido y se puede conseguir a un precio de apenas cinco euros. Otra alternativa en este sentido es el sérum con retinol de Regen Skin. Es de uso diario que contiene retinol y otros ingredientes 100% de origen vegetal, incorporados para ofrecer hidratación, regenerar la piel dañada o cansada y que se ha expuesto de manera reiterada al sol. También es útil para combatir arrugas, manchas generadas por el sol o por la edad, logrando un efecto inmediato. A su vez, esta fórmula mejora la elasticidad de la piel, aporta brillo y permite obtener un acabado lozano y suave al tacto. Su precio son seis euros.

Para completar esta selección, y con el mismo precio, también te ofrece la posibilidad del sérum de la línea Hidrata Deliplus, un producto de aplicación sencilla creado con ácido hialurónico, ácidos grasos y ceramidas. Tiene un efecto antienvejecimiento que estimula la producción de colágeno, mejorando la apariencia y la textura de la piel. Es apto para todo tipo de piel y puede aplicarse tanto de día como de noche, combinando con una crema hidratante. Contiene 30 ml, incluye gotero para aplicar fácilmente y dura 6 meses después de haberse destapado.