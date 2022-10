Violeta Sánchez es una surfista española de 22 años que ya cuenta con diversos títulos: campeona de España sub14, 4 veces campeona sub16, 6 veces campeona regional y que formó parte de la selección española de surfing Open para el Europeo en Santa Cruz 2019. A los 5 años se montó por primera vez en una tabla y a sus 22 años ya cuenta con diversos títulos, entre ellos, Campeona de España junior. “Cuando estoy surfeando una ola siento felicidad y desconexión. Desde el momento en el que veo la ola llegar y estoy en el pico, sé que va a ser mi ola. Remo con todas mis fuerzas y una vez estoy de pie sobre la tabla, solo pienso en las maniobras que voy a hacer”, explica la joven surfista.

Los padres de Violeta ya sentían pasión por este deporte, algo que han inculcado a la cántabra desde que era pequeña, lo que ha conseguido que siempre haya estado en contacto con el mar.

La energía del movimiento

Pero, ¿qué tienen en común una surfista, una skater y una especialista en parkour? Fuerza, equilibrio, agilidad, coordinación, control y creatividad, son algunos de los puntos clave. Para demostrar la energía del movimiento, Iberdrola ha retado a cuatro mujeres deportistas a que salgan de su zona de confort y demuestren sus habilidades probando otras disciplinas deportivas, ya sea surcando el asfalto, las olas o los obstáculos.

“Cuando me llamaron de Iberdrola no sabía a qué deportes me iba a enfrentar, ni lo que tenía que hacer exactamente. Pero una vez allí, lo he disfrutado un montón”, recuerda Violeta Sánchez. La surfista ha cambiado su tabla de surf por un surf skate (también conocido como monopatín). Pero, ¿conocen el origen del skateboarding? En la década de los 50, en la costa de California, un grupo de surfistas desanimados por la ausencia de olas, colocó las ruedas de unos patines sobre tablas de madera. Cambiaron las olas por el asfalto. La idea fue todo un éxito y se acabó extendiendo hasta convertirse en un deporte conocido por todos.

“El apoyo de Iberdrola nos hace sentir que el deporte femenino hoy en día es muy importante y ha evolucionado mucho” Violeta Sánchez

Primer deporte: skate

Teniendo en cuenta su origen, Violeta no se lo pensó dos veces y aceptó el reto de Iberdrola. Pudo probar el deporte de la mano de Natalia Muñoz, recientemente campeona de la Valencia European Skate Open sub-16 y de Afrika Criado, en el top 5 de la misma competición. A pesar de su corta edad, ambas lo ganan todo en la categoría open (abierta a todas las edades). “Aprender este deporte de su mano fue todo un gusto, son las mejores profesoras que podía tener”, reconoce Violeta.

Violeta cambió el mar por el asfalto y se subió al skate. “Conseguí hacerme con el skate porque no hicimos trucos, solo probamos surf skate, es decir, vas por el asfalto moviendo el skate y haciendo giros de forma que parece surf. El skate de trucos es cuando suben y bajan por circuitos o hacen piruetas”, explica. Demasiado para una primera toma de contacto. Violeta reconoce que el surf skate ya lo había probado anteriormente. “El fin de Iberdrola era el arte del movimiento y lo más parecido en mi caso, era el surf skate”, reconoce.

Segundo deporte: parkour

Quizás algo menos conocido es el parkour. Se trata de una disciplina física que consiste en trasladarse entre dos puntos de la forma más eficiente y sencillo posible. Ya puede ser bien corriendo, trepando, saltando, balanceándose… Para ello, es necesario combinar diferentes habilidades como la fuerza, la velocidad, la coordinación, la agilidad y, por supuesto, mucha creatividad. Recientemente, la española Stefy Navarro se ha proclamado subcampeona del mundo en los primeros mundiales de este deporte. Entre su palmarés, destaca su victoria en la Copa del Mundo de Montpellier (Francia) y otra en los Juegos Mundiales Urbanos de Budapest. La deportista se define a sí misma como una artista porque al final el parkour es el arte del desplazamiento.

Violeta Sánchez reconoce que nunca se había imaginado probando parkour, aunque “terminó siendo un día divertido y lleno de buenas sensaciones”. Además, tuvo una gran maestra: Stefy Navarro. “Advertí a Stefy de que era mi primera vez para que me diera un circuito fácil, pero fue muy buena profesora y lo adaptó a mi nivel”.

Fuerza, equilibrio, agilidad, coordinación, control y creatividad son habilidades que forman parte de la energía del movimiento

De alumna a profesora

Violeta Sánchez ha pasado de ser alumna a profesora de Stefy Navaro, Afrika Criado y Natalia Muñoz. Las tres deportistas también han aprendido a practicar surf con Violeta. “Las primeras veces se cayeron intentando ponerse de pie en la tabla, pero como son chicas ágiles y están acostumbradas a entrenar, consiguieron ponerse de pie”, relata Violeta.

Y es que, tal y como ha querido probar Iberdrola con la energía del movimiento, con fuerza, equilibrio, agilidad, coordinación, control y creatividad, puedes practicar otro tipo de deportes. Violeta expone que “como siempre practico surf o voy al gimnasio, no pruebo otros deportes, Pero ha sido una experiencia muy guay que me ha ayudado a salir de mi zona de confort”.

El grupo Iberdrola lleva desde 2016 impulsando el deporte practicado por mujeres. Gracias a este trabajo, muchos deportes, entre ellos el surf femenino, están adquiriendo mayor visibilidad. La surfista, Violeta Sánchez, concluye que “Iberdrola es la empresa que más apoya el deporte femenino, no solo al surf, sino al hockey, al skate, al parkour… Siempre apuesta por las chicas y eso nos da muchas más oportunidades de participación”.