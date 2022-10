Llegaron a 'La Isla de las Tentaciones' para ser la pareja protagonista y lo han conseguido gracias sobre todo a los numerosos cuernos de Laura dentro y fuera del programa. Los primeros programas de esta quinta edición apuntaban a que sería Mario el primero en caer con alguna de las tentadoras. Y es que estuvo cerca de quemarse con una muy pronto. Eso sí, al final fue ella la primera en 'pecar', dándole un beso a uno de los jóvenes sobreactuados. Hasta ahí todo relativamente normal, dada la dinámica de 'La Isla de las Tentaciones'.

El problema surgió porque ella pidió una hoguera de confrontaciones al ver que su novio tonteaba, mientras que la joven ya había probado los labios de Adrián. Cuando la pidió, presuntamente no había entrado a la villa de las chicas Álvaro Boix como tentador VIP. Al llegar, lo primero que dejó claro el chico es que pasaron una noche juntos, poniéndole los cuernos a Mario. Laura dijo entonces que es algo que él ya sabía, pero no se le veía muy segura. Vamos, que no se lo creía ni ella.

Una vez en la hoguera y con más leña que cortar de la que tenía prevista la pareja, la cosa subió de nivel. Lo primero es que se confirmó que Laura había mentido respecto a su relación sexual con Álvaro. "Lo de Álvaro es culpa mía. ¿Puedes parar ya de darle importancia a lo que piensen de ti? Yo también te he pasado errores igual que tú a mí, y me da igual lo que piensen", dijo restándole importancia al asunto.

Zasca de Sandra Barneda en la hoguera de La Isla de las Tentaciones

Sandra Barneda acusó entonces a Laura de mentir... para variar: "¿Por qué dices que Mario sabía lo de Álvaro? Laura, cuando entró Álvaro y contaste lo ocurrido, tú misma dijiste que no se lo habías contado a Mario porque él no te había preguntado qué había ocurrido. ¿Por qué dices ahora que sí lo sabe?". Tras verse acorralada, intentó justificarse, pero el propio Mario intervino para dejar clara su postura: "Me piro, te lo juro. Me piro de aquí, que sinvergüenza chaval. Me piro de esta puta isla".