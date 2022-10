El regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión tras superar, por segunda vez, la etapa más dura de su cáncer, ha sido bien recibida por la audiencia. Superar el 25% de cuota de pantalla durante tantas horas de la mañana son garantía de ello y eso que durante su ausencia, el share se encontraba cercana al 17%.

La crisis de audiencia de Telecinco desde que empezaron a emitir la 'docuserie' de Rocío Carrasco es palpable y desde hace un año, Antena 3 les pasó por encima en audiencia. Y ya se sabe que las crisis de audiencia se traducen en crisis económica, ya que los anunciantes pueden decidirse por la competencia, como así está ocurriendo. En este sentido, Sálvame sigue sin recuperarse, perdiendo el claro poder de las tardes que tenía en el pasado. Si ya contaban con Pasapalabra por encima, ahora es Sonsoles Ónega la que ha empezado a emitir en Antena 3. Y, sí, la ex de Telecinco que se marchó harta de la cadena por verse obligada por la telebasura, ronda un 17% de share que le está haciendo mucho daño al programa que conduce Jorge Javier Vázquez.

Mensaje de Jorge Javier a Ana Rosa

El falso ego de JJ no es un secreto. Presentador, actor y escritor, nunca rehúye ningún asunto, especialmente al mostrar su ideología extremista. El último caso lo tenemos en relación a José Ortega Cano y toda la telebasura generada a su alrededor. Sálvame busca hacer ruido a toda costa, claro, por lo que contactaron con Patricia Donoso, una friki que cuentas más mentiras que verdades con tal de tener unos minutos de pantalla. Este extraño personaje asegura que tuvo una relación (sin sexo) con el extorero, algo a lo que Sálvame quiso sacarle todo el jugo posible.

A su vez, en 'El Programa de Ana Rosa', mostraban su rechazo a "este tipo de personajes". Jorge Javier, que tiene claras sus filias y fobias, respondió con un: "Al final parece que nos olvidamos de dónde trabajamos". "Te tachan de impostora, otra cosa que me está empezando a molestar bastante", afirma el presentador que interesadamente la cataloga de lo contrario.

Ataques contra otros colaboradores de Telecinco

"Dice que teniendo todo lo que tienes, vienes a 'Sálvame'. ¿Qué coño haces tú todas las mañanas en ese sofá, señor conde? Tócate las narices", dijo en relación a Alessandro Lequio. "No me parece lógico que desacredite a un programa de su empresa, de Mediaset, cuando él perteneciendo a la familia que pertenece tiene que sentarse en un sofá a hablar de ti, precisamente", añadió contra el italiano... dejando un inconsciente ataque contra la propia Patricia Donoso.

Remató su ataque contra 'El Programa de Ana Rosa' apuntando a otra de las colaboradoras. "Me están diciendo que he hablado de mucha gente y no he hablado de Paloma Barrientos. A ver, no he hablado de ella porque Paloma Barrientos no computa", sentenció con su habitual soberbia. Cosas del todavía consentido Jorge Javier Vázquez...