Pablo Pisa se plantó. El pasado miércoles durante la gala del programa 'Pesadilla en el paraíso', el actual novio de Steisy abandonó el plató después de contemplar unas imágenes en las que se ve a su pareja pasarse de la raya con Dani García, un viejo conocido de la exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes.

Pisa lleva tiempo diciendo a su novia que le duele la relación que mantiene con Dani, pero esto no ha parecido afectar a Steisy. De hecho no se contuvo un absoluto y protagonizó una serie de escenas subidas de tono que fueron directamente a las entrañas de Dani. En ellas, se puede ver a la concursante varias veces en 'topless' con Dani jugando en el agua y tomando el sol muy acaramelados.

Una propuesta indecente de Steisy

Como no tuvo suficiente con esto, llegó incluso a besar a Dani en otras imágenes. El peor momento, no obstante, llegó en el momento en el que le pidió permiso a Pablo para hacer el amor con Dani: "Cariño, si me dieses permiso para echar un quiqui con Dani. Un quiqui, sin sentimientos. Qué más da que deje de comer garbanzos y coma un día habichuelas", espetó Steisy, dirigiéndose a Pablo, algo que afectó mucho a Pablo, como es natural.

Ahí ya no pudo más y tomó una decisión drástica: se marchó del plató. "Da por hecho que Dani también quiere f***. Que haga lo que quiera, ella verá. Yo no soy ni su dueño ni su amo y según actúe tomaré decisiones", explicó en el momento de tomar la decisión. "Yo ya he ido una vez para hablar con ella. No tengo que estar todos los días recordándole que tiene pareja. Que haga lo que le dé la gana y fuera tomaré una decisión", sentenció. Está claro que Steisy preferiría participar en un programa como 'La Isla de las Tentaciones'... aunque como tentadora.