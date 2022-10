Dejar a tu perro o a tu gato en el patio de casa será ilegal cuando entre en vigor la nueva ley animalista. Así lo confirma el borrador de esta norma, que prohíbe muchos comportamientos habituales de los dueños con sus mascotas. Las multas serán muy duras.

Hay mucha división entre los partidarios y los detractores de este nuevo marco legal. Muchos insisten en que es absolutamente necesario velar por los derechos de los animales, aunque algunos consideran excesivas las medidas. En cualquier caso es importante conocerlas para no incurrir en ellas y llevarnos un buen disgusto.

Dejar a tu mascota en el patio, terminantemente prohibido a partir de ahora

El artículo 81 plasma que se consideran infracciones leves todas aquellas conductas que "por acción u omisión conlleven la inobservancia de las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta Ley, siempre que no estén tipificadas como graves o muy graves". Es decir, los animales no podrán permanecer en lugares en los que no estemos vigilándolos.

🔴 La Ley animalista de España prohibirá que las personas sin hogar puedan pedir limosnas si tienen alguna mascota.

El Anteproyecto de Ley multa con hasta 10.000 euros a todo mendigo en España que pida limosna con perros o cualquier otro animal, sea éste un animal abandonado o no — Miguel H Otero (@miguelhotero) 19 de octubre de 2022

Más claro es el artículo 27, que hace referencia a situaciones concretas que no están permitidas. Algunas son lógicas y necesarias como practicar mutilaciones a las mascotas, utilizarlas en peleas o soltarlas en espacios públicos sin supervisión. Pero tampoco se puede mantenerlos en patios o terrazas.

Esto dice exactamente la nueva ley animalista sobre dejar a perros y gatos en patios y similares

El apartado 'E' del artículo 27 es el que sanciona esto. Concretamente aporta este listado de los lugares en los que no puede permanecer de forma habitual un perro o un gato:

Terrazas

Balcones

Azoteas

Trasteros

Sótanos

Patios y similares

Vehículos

Es evidente que dejarlos en un vehículo o en un balcón no es apropiado y debe ser sancionado, pero menos lógica encuentran los dueños de mascotas en la prohibición de los patios y terrazas, al ser espacios en los que pueden moverse tranquilamente y suelen ser más cómodos para los animales que el interior de la casa.

Los duros importes de la ley animalista por cometer esta infracción

Además de estar prohibidos estos comportamientos la sanción es ejemplar. Como ocurre en otros tipos de multas el abanico es amplio según la interpretación que exista y el importe mínimo, aunque escuece, es asumible para familias de clase media. Sin embargo la cifra máxima es elevadísima para tratarse de infracciones de tipo leve.

Según establece el anteproyecto de la ley animalista el castigo será de entre 500 y 10.000 euros. Cifras que pueden dispararse a importes muy elevados por dejar a tu perro o gato en el patio de tu casa o por otros supuestos como un embarazo de una perra o pedir limosna acompañado de animales.