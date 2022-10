Telecinco no levanta cabeza a pesar de poner todos los huevos en la misma cesta. O quizá por eso. Hace algo más de un año y medio creyeron haber acertado con la emisión de la 'docuserie' sobre Rocío Carrasco, pero tras ver la luz el segundo capítulo de la misma, la audiencia dejó de seguirlo. Esto llevó a la cadena de Mediaset a alargar el tiempo de espera de cara a la segunda temporada, pero ni por esas. Antena 3 comenzó a comerles la tostada poco a poco. Tanto es así, que desde hace 12 meses les superan en share.

Ana Rosa reina en Telecinco y Sálvame sigue en caída libre

Las mañanas son monopolio de Ana Rosa Quintana, pero su ausencia causó estragos en los datos de audiencia. Con su vuelta, de nuevo gobiernan durante varias horas. Por las tardes mandaba Sálvame con solvencia, pero ahondar en exceso en los temas de Rociito y el despido y veto de Antonio David Flores, unido a la mala prensa de presentadoras como Carlota Corredera y Paz Padilla, se cargaron el share.

Cuenta también que 'Pasapalabra' no tiene rival. Y que las alternativas como Sálvame Tomate, Lemon Tea o Sandía fueron una ruina. Todo ello unido a la traición de Sonsoles Ónega y su marcha a Antena 3 ha terminado por dinamitar toda posible reacción.

De 'Pesadilla en el Paraíso' a 'La Isla de las Tentaciones'

A alguien le pareció buena idea que nada más terminar 'Supervivientes' debía empalmarse con un nuevo programa de muy similares características, pero menos gracia: 'Pesadilla en el Paraíso', anteriormente conocida como 'La granja de los famosos'.

El formato es el mismo, manteniendo incluso a los mismos presentadores: Carlos Sobera y Lara Álvarez. Todo un fiasco. Tanto es así que incluso han perdido el espacio que tenían hasta la fecha los jueves por la noche. El beneficiado no es otro que el seguidor de 'La Isla de las Tentaciones', que verá cómo adelantan la emisión de su dosis de cuernos y ligoteos de palo. Como estos hay muchos en Tinder, por lo que muchos seguidores ven reflejadas sus estrategias.

Las series de Mediaset también son un fracaso

Telecinco estuvo un mes anunciando a bombo y platillo la emisión de 'Pasión de Gavilanes'. La serie que triunfó un par de décadas atrás en Antena 3 parecía una buena apuesta, pero el problema es que se produjo una subasta en la que Telecinco se impuso a su rival por sus derechos de emisión. Dineral mediante, el share fue un fracaso estrepitoso. Para compensarlo, medio año después han decidido apostar por otra serie latina como es 'café con aroma de mujer'. Hablamos de la protagonizada por el guaperas William Levy, pero que ya fue emitida con anterioridad por Netflix. Efectivamente, se viene otro fracaso. ¡Cuánto daño han hecho las series turcas! Antena 3 apostó por el mercado otomano, que con mala calidad, pésimos actores y un ritmo en cámara lenta, convenció a una generación de avanzada edad. Mediaset compró otras series turcas como 'Love is in the air', pero ninguna triunfó tanto como 'Madre' o 'Mi Hija'. De nuevo, Antena 3 ganó la batalla turca de paliza.