No ha tardado mucho Laura Escanes en mostrarse en público con su novio Álvaro de Luna. La exmujer de Risto Mejide anunció públicamente su separación del presentador hace poco más de un mes después de cuatro años de relación y pocos días después fue cazada en actitud muy cariñosa con el cantante.

Ya sabemos cómo funciona la prensa rosa y amarillista y todos intentaron encontrarle un motivo con nombre y apellido a la ruptura, atribuyendo una tercera persona a la pareja por parte de la influencer. Fueron varios los rumores, ganando fuerza el del popular youtuber 'Míster Jägger' primero y el de un colaborador de 'El Desafío' llamado Juandi Alcázar después. No sabemos la relación de Laura con estos muchachos, pero ha quedado claro que no ha llegado a ser nada consolidado (probablemente tampoco no consolidado).

Hace semanas que se conoce, en los círculos de la prensa rosa, la relación entre este hortera de campeonato y Laura Escanes. Es más, en todo momento se ha especulado con que tenían cierta relación antes de que se comunicara públicamente la separación de Risto Mejide. El chico, de 28 años, no es muy conocido, pero tiene pinta de que no tardará en serlo. Sus primeros pinitos participando en 'La Voz' y un disco que algo sonó en las radios le hicieron empezar a sonar, pero está claro que su relación amorosa con Laura Escanes le dará un salto cuantitativo.

La foto de Lecturas