Este jueves arrancó la quinta edición de 'La Isla de las Tentaciones' y los más avispados se dieron cuenta de un detalle extraño. Ya hay comunicado oficial al respecto y señala directamente a José Guzmán, uno de los tentadores contratados que salió en el primer capítulo. El joven aparece en las imágenes de grupo, pero en ningún caso se le dio el protagonismo que tuvieron el resto. La productora decidió cortar todas sus intervenciones.

Como es normal, las sospechas sobre las posibles razones tras la decisión de Cuarzo no se hicieron esperar, lo que llevó al programa del formato presentado por Sandra Barneda a salir al paso. Eso sí, sin especificar gran cosa y probablemente tras acordar con el protagonista una ley del silencio: "Aplicando los protocolos internos, se decidió que no interviniera al comprobar la falta de uno de los requisitos necesarios para participar en el programa".

"Tengo la conciencia muy tranquila", publicó José Guzmán en sus redes sociales sin entrar en detalles. En las propias RRSS se cuestiona el motivo que lleva a borrar al actor y modelo, exponiendo opciones como su orientación sexual, causas penales o que tenía pareja durante el programa. Investigaremos el asunto.

"Si hablo me busco un jaleo increíble"

"Las diferentes cosas que están diciendo sobre mí son ruido. La verdad solo la sé yo y no voy a decirla. Bueno, yo y las personas que me conocen. Cualquier persona que me conoce sabe lo que es verdad y lo que es mentira", afirmó el apestado José Guzmán. A su vez, deja claro que, por el momento, no puede hablar: "Hay una cosa que se llama contrato de confidencialidad y es algo por lo que yo no voy a pasar por encima porque si hablo me busco un jaleo increíble. Estoy muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila, como ya dije", ha concluido.