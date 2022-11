A la histórica protagonista de la telebasura española no le tiembla la voz para responder a las críticas de sus compañeros de Telecinco. Hablamos de Belén Esteban, 'la princesa del pueblo'. Ella es una de las personajes más conocidas de España, por encima de la mayoría de cantantes o actrices, pero eso no quita que se comporte como una fan.

Esta semana, tras la gala de 'Los 40 Music Awards' a la que acudió como invitada VIP Belén Esteban, las redes sociales y algunos de sus compañeros lo aprovecharon para burlarse de ella. Y, como es costumbre en un programa como Sálvame, la propia dirección no dudó en arrojarla a los leones.

El álbum más friki

La propia Belén, que tiene mucha personalidad y le importan poco lo que piensen de ella, no dudó en subir a sus redes numerosas fotos que se hizo con varios artistas. Y, claro, los memes no tardaron en surgir. La colaboradora de Sálvame no dejó de acercarse a otros famosos para hacerse fotos con ellos al más puro estilo friki. Por su cámara pasaron Rosalía, Aitana, Dani Martín, Pedro Almodóvar, Paula Echevarría, Lola Índigo, Nathy Peluso, Eugenia Martínez de Irujo, Ana Mena, Juanes o Sebastián Yatra entre otros. Todo un álbum de famosos.

Sálvame, con la intención de dañar a uno de sus rostros más queridos (sin novedad), hizo un inicio de programa recorriendo los pasillos del edificio en los que colocaron varias de las fotos que subió Belén a redes sociales acompañándolas de descalificativos como: brasas, pesada, agotadora, inaguantable, insistente...

Críticas a Belén Esteban en Sálvame

"El viernes pasado fui una de las invitadas y estuve sentada muy cerca de Belén Esteban. Mucha gente le pedía fotos y Belén era un poco borde y decía que no se hacía fotos, las rechazaba todas. Pero, una vez entró, prácticamente estaba acosando a los famosos, no paraba de perseguirles", dijo una supuesta testigo.

Para rematar y entre otras muchas frases, apuntaron directamente a una supuesta situación con Ana Mena y otros artistas: "Y cuando vio a Ana Mena se tiró a sus brazos, que hasta ella se asustó. He escuchado a cantantes decir que es una pesada e incluso intentaron usar a su seguridad para escapar de ella".