Óscar Rius es uno de los participantes en La Isla de Las Tentaciones que más ha dado que hablar a lo largo de las ediciones del programa. El ‘reality’ de Telecinco se ha convertido en poco más de dos años en uno de los contenidos estrella del universo Mediaset. De hecho desde enero de 2020 hasta principios de 2022 ya se han emitido hasta cuatro ediciones, así como una secuela de estas.

Para el que no conozca cuál es la dinámica de este programa es muy sencilla. Cinco parejas van a una isla en la República Dominicana. Allí los separan en dos villas diferentes con el resto de parejas según sexo, es decir, los cinco hombres por un lado y las cinco mujeres por el otro. Hasta bien. Después deben convivir en la misma casa con una serie de solteros y solteras de buen ver que intentarán demostrar si realmente están enamorados de sus parejas anteriores a La Isla de Las Tentaciones o si por el contrario encuentran el flechazo allí, en tierras caribeñas.

Óscar Rius es uno de los rostros más polémicos y reconocidos de La Isla de Las Tentaciones. Este fue uno de los primeros solteros de la edición inicial y que finalmente se marchó con Andrea Gasca tras protagonizar imágenes subidas de temperatura durante todo el programa. Más tarde también estuvo en la segunda edición de la que salió con Mayka Rivera, después entrar con pareja en el programa.

Según explica Óscar Rius en una entrevista en AS además de haber cambiado su vida el programa este tiene muchas verdades ocultas. Este cuenta que los director del cásting de Telecinco lo seleccionaron a través de Instagram después de conseguir su números tras varios contactos con Óscar.

“Cuando fui a La Isla de Las Tentaciones no sabía que iban parejas. Me dijeron que iba a ir a encontrar el amor, pero no sabía nada. Cuando me lo explicaron allí ya dije ‘qué fuerte’”, asegura Óscar.

El tentador salió de la primera edición de la mano de Andrea Gasca, pero meses después repitió y de nuevo se fue pero con Mayka: “Las dos ediciones fueron muy distintas. Creo que la primera fue la mejor porque no había dobles caras, no había papeles”.

“Con Andrea a día de hoy no tengo ningún trato. No lo pasé muy bien. Me enteré en el debate que se estuvo acostando con Ismael y la dejé en directo. Con Mayka a día de hoy estoy muy bien. Andrea ha intentado volver conmigo por activa y por pasiva”, relata Óscar sobre sus ex.

“Allí no hay trampa ni cartón, todo lo que veis es como realmente sucede. Nada de manipulación”, explica sorprendentemente Óscar sobre La Isla de Las Tentaciones.