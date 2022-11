No hay manera de recuperar el rumbo. Telecinco lleva un año y medio en clara crisis de audiencias y prácticamente 12 meses por detrás de Antena 3. Todo comenzó con la emisión de la polémica 'docuserie' sobre Rocío Carrasco y a ello le siguieron una serie de malas decisiones.

La vuelta de Ana Rosa ha levantado algo el share de su programa, que siempre dominó las mañanas, pero después son prácticamente todo calamidades. La huida de Sonsoles Ónega a Antena 3 dejó tocada a la cadena, que perdió una de las pocas caras amigas que les quedaban. Por otro lado, ya sabemos que la audiencia de Sálvame es cada vez menor, lo que llevó a la dirección a quitarse de encima a Paz Padilla y a Carlota Corredera. Precisamente esta segunda es una de las mayores culpables de la decadencia de Telecinco, ya que la audiencia nunca ha comulgado con ella, sobre todo desde que presentó de manera tan tendenciosa como dictatorial la serie de Rocío Carrasco.

La presentadora gallega volvió recientemente con '¿Quién es mi padre?', pero el fracaso del programa ha sido tal que no han tardado en apartarla. Como grabaron varios pases, por ahora los seguirán emitiendo, pero sin presentadora ni colaboradores comentando tanto amarillismo.

Fracaso de 'Café con aroma de mujer'

Las series no están siendo el fuerte de la cadena últimamente (quién te ha visto y quién te ve) y no hay más que ver el último motivo que alimenta la crisis de Telecinco: 'Café con aroma de mujer'. Como todo lo que hace la cadena, la promoción anduvo un mes avisando a los espectadores de la gran apuesta, pero ni por esas. La serie tuvo cierto éxito en Netflix y por ello Mediaset tuvo la 'brillante' idea de comprar sus derechos de emisión. ¡Pero vamos a ver! Los que la vieron en Netflix no la van a volver ahora en Telecinco... y los que no la vieron, pero tienen cuenta, preferirán verla sin anuncios y a su ritmo.

El fracaso de la serie protagonizada por William Levy no está siendo como el de 'Pasión de Gavilanes', pero casi. Además, la primera consecuencia es perder poder ante los anunciantes, pero la segunda no es otra que perjudicar al siguiente espacio de la parrilla: el telediario de Pedro Piqueras. No estará muy contento el veterano periodista por ver cómo Antena 3 se distancia todavía más, pero menos aún tras ser superado por TVE.