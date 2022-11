El paro es una auténtica lacra en España, sobre todo entre los jóvenes, donde el país es el auténtico farolillo rojo de Europa. Sobran universitarios y faltan estudiantes de FP para profesiones concretas que, actualmente, en muchos casos las ocupan personas de cualificación mayor (que no mejor). Puedes estudiar periodismo, derecho, marketing o magisterio y dedicarte a servir copas en el pub de tu barrio. El trabajo dignifica, eso está claro y además no es para nada descartable que en una profesión de servicio en la que no se pide gran cualificación se gane más dinero que en la profesión a la que aspiras tras estudiar varios años en la universidad. Ley de vida. En este caso y basándonos en los datos del portal especializado Indeed, analicemos cuánto gana un trabajador de Telepizza.

Esto es lo que cobran todos los funcionarios en España en 2021 Es importante saber que en la cadena de comida rápida hay diferentes tipos de contrato según la ocupación exacta del empleado, así como la duración de los turnos. Como en todas partes, no es lo mismo trabajar media jornada que a jornada completa. Por otro lado, dentro de la parte 'rasa' de la empresa, encontramos supervisores, repartidores, cajeros o cocineros. Es importante saber que los trabajadores de Telepizza suelen estar mejor remunerados que la media del sector hostelero, claro que los sueldos oficiales y los oficiosos pueden variar en algunos negocios. Ejem. Salario en Telepizza según el puesto Volviendo al tema, un cocinero de la famosa cadena gana aproximadamente 1.300 euros brutos al mes trabajando a jornada completa. En cuanto a los cajeros, su sueldo es más bajo: alrededor de 800 euros al mes, aunque en estos casos no trabajan 40 horas semanales. En cuanto a los de los supervisores su sueldo es de 18.000 euros brutos anuales. Un repartidor puede situarse en torno a los 12.000 euros brutos al año además de algunos extras cuando la climatología no acompaña, mientras que un estudiante que trabaje pocas horas se puede llevar al bolsillo unos 400 euros al mes. ¿Qué es mejor una pizza familiar o dos medianas? Las matemáticas responden