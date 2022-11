Enrique Ponce vive apartado de los focos y de los medios de comunicación desde hace algunos meses, después de asentar su relación sentimental con la joven Ana Soria. Su separación y aparecer en todas las portadas de revistas del corazón le provocó un desgaste enorme que le ha hecho también dejar el mundo del toreo apartado.

El maestro valenciano cumple ahora 22 años desde que confirmó su alternativa como torero en Las Ventas en 1990. El de Chiva es uno de los toreros más laureados de la historia reciente de la tauromaquia. Ponce era un habitual en la mayoría de faenas de la temporada taurina, así como de la prensa rosa por su matrimonio con Paloma Cuevas.

Sin embargo en 2021 Enrique Ponce anunció su cese temporada de los ruedos: "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por un tiempo indefinido".

Sin embargo ese parón sin fecha empieza a alargarse y los aficionados a la tauromaquia piden que el valenciano Enrique Ponce regrese aunque sea en una temporada para retirarse. En ese sentido según El Español, Ponce se plantea volver a los ruedos e incluso está entrenando para volver durante la próxima temporada.

¿Están en ruina los negocios de Enrique Ponce?

Según publica Vanitatis, la empresa Cetrina SL. Cierra en negativo un nuevo ejercicio y según el balance contable está en riesgo de quiebra, aunque ha remontado notablemente. La finca en la que funciona esta empresa fue durante un tiempo la casa donde convivieron Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Ahora la empresa gestiona la producción de aceite de oliva virgen extra, sin emabargo, desde la ruptura del matrimonio la actividad del negocio está abandonado y parado.

"El olivar de Enrique Ponce se extiende en las fincas de Cetrina y Avenzas, las dos muy cercanas, en el término municipal de Navas de San Juan. En las 400 hectáreas destinadas a este cultivo intensivo crecen 53.000 árboles. Aceite de cosecha temprana, fruto de aceitunas picual recogidas a finales del mes de octubre...” se puede leer en la web del producto

Su relación Ana Soria y su relación con Enrique Ponce

Ana Soria y Enrique Ponce se convirtieron en la pareja de moda en España. Toda la prensa del corazón estuvo pendiente de sus andanzas durante los primeros meses desde el descubrimiento de su relación.

Evidentemente también por el bombazo que suponía la ruptura del matrimonio entre Paloma Cuevas y con Enrique Ponce después de quince años de unión.

Por su parte la relación entre Ana Soria y Ponce ha sido casi radiada minuto a minuto. Desde su nueva casa, hasta las salidas de Ponce con los veinteañeros amigos de su pareja hasta qué planes hacían juntos pese a la diferencia de edad entre ambos.

Sin embargo desde verano las informaciones sobre la pareja se han reducido drásticamente, pues ambos han desaparecido de las redes sociales. ¿Volverán? Está por ver, pero seguro que vuelven a ser un ‘boom’ para la prensa del corazón.