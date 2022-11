Una nueva alerta sanitaria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha hecho pública una alerta para aquellos alérgicos a las avellanas de la presencia de trazas de este fruto seco en unas galletas que se venden en los supermercados de Mercadona y en cuyo etiquetado especifica que no lo contiene. Se trataría de las galletas Relieve de la marca Hacendado en paquetes de 645 gramos cuyo número de lote es L012256 031000P y con fecha de caducidad junio de 2023, en las que habría sido detectado restos de avellana incluidos en el producto.

El proveedor del producto a Mercadona, Cerealto Siro Foods S.L., informó a la cadena de supermercados de esta alerta que la propia compañía ha hecho pública a través de un comunicado en su web, advirtiendo que no conlleva ningún tipo de problema en su consumo para aquellos que no sean alérgicos a los frutos secos o a la avellana en particular. Aquel que sea alérgico a la avellana y tenga esas mismas galletas del lote especificado anteriormente deberán dirigirse a la tienda más cercana de Mercadona y se le devolverá el importe de la compra. Ademas, "tanto Mercadona, como el proveedor Cerealto Siro Foods S.L., piden disculpas a todos los clientes por los inconvenientes causados", señalaban en el comunicado.

Sólo riesgo para los alérgicos a la avellana

Tanto estas dos compañías como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) han recordado que el consumo de este producto no comporta riesgo alguno para la población que no sea alérgica a la avellana, informa Efe. Como medida de precaución, se recomienda a los alérgicos a la avellana que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. De acuerdo con la política de Mercadona, si el cliente tiene dicho lote del producto y quiere devolverlo se le reintegrará el importe en la tienda más cercana.