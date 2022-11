Telecinco no gana para disgustos. Las causas producen efectos y la cadena estrella de Mediaset lleva año y medio sumergida en una importante crisis de resultados. Todo empezó con la docuserie de Rocío Carrasco y los despidos que se produjeron al respecto. La audiencia dio la espalda tanto al programa como a la cadena. Después, fueron muchas las malas decisiones que lastraron hasta llegar al día de hoy, con un fracaso anunciado: 'Café con aroma de mujer'.

No seremos nosotros quienes critiquemos la calidad de la serie que protagoniza William Levy... que no vale gran cosa, pero comprar los derechos de una serie que acaba de ser emitida en Netflix, igual no es la mejor opción.

Fracaso de 'Café con aroma de mujer'

Telecinco estuvo anunciando a bombo y platillo la serie durante un mes y medio, como ya ocurriera en su momento con 'Pasión de Gavilanes'. Después, la audiencia no tuvo ningún interés y aguantaron menos en parrilla de lo que estuvieron anunciándose con el clásico 'próximamente'. 'Café con aroma de mujer' ha sido cancelada y este viernes 18 de noviembre será su última emisión en Telecinco. Un 7% de share tiene la culpa, lastrando incluso al telediario de Pedro Piqueras. Pero tranquilidad, que los (pocos) fans de la serie podrán seguir viéndola en Divinity o en Netflix.

Dos nuevos programas en Telecinco

Por el momento, la ausencia de la serie latina se compensará de nuevo alargando Sálvame, pero próximamente Mediaset tiene en mente apostar por dos nuevos programas que, lo más seguro, fracasarán. Se tratan de '25 palabras' de Christian Gálvez y de 'Reacción en cadena', con Ion Aramendi. Precisamente al vasco le dieron un portazo en la cara en septiembre, cuando apuntaba a presentar 'El Ático', que nunca llegó a ver la luz.