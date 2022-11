El matrimonio de Shakira y Piqué ya es historia, aunque el dolor es mayor en la colombiana que en el español. O eso parece. La cantante se despidió semanas atrás del equipo de su hijo porque este fin de semana tenía prevista una actuación en la jornada inaugural del Mundial de Catar 2022. Tras la presión social, numerosos cantantes (la mayoría no estaban ni invitados) empezaron a anunciar que no acudirían a la cita por no respetar el país los DDHH. Shakira decidió entonces sumarse a esta ola de última hora y renunció al viaje.

En ocasiones es difícil contener las emociones en público y eso es lo que le podría haber pasado a Shakira durante un partido de su hijo. Ella en un lado de la grada y el exfutbolista en el otro. La cantante pendiente del partido y animando constantemente a su hijo y el catalán más pendiente del teléfono móvil. Peineta de Shakira a Piqué #Socialité619 #Monotonía #Qatar2022 pic.twitter.com/QizuKd4iAG — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) 20 de noviembre de 2022 En un momento dado, algo se le cruzó a la colombiana por la cabeza y le dedicó dos peinetas a Piqué, según Socialite. Tras el encuentro, perdido por el hijo de ambos, el exdeportista trató en todo momento de no mantener contacto con la cantante. A él lo que le gusta más es el contacto con su novia Chía, claro. 6