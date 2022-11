Almudena Cid parece que ha encontrado un nuevo amor. Tras su dura separación de Christian Gálvez y que este rehiciera de manera pública su vida con Patricia Pardo, en numerosas ocasiones se ha podido ver a la ex gimnasta con amigos y pasándoselo bien con sus allegados para pasar página de esa relación.

Aunque se le han relacionado varios nuevos romances no ha sido hasta ahora cuando Almudena Cid ha sido pillado con su nueva ilusión. Según ha publicado la revista Semana la también actriz está viviendo sus primeras semanas de relación con un ex futbolista.

Según publica la revista del corazón Almudena Cid tiene una nueva relación con Gerardo Berodia. Este ex futbolista, de 41, años ha sido visto recientemente con la ex de Christian Gálvez de compras caminando juntos.

Gerardo Berodia es agente deportivo y formó parte de la cantera del Real Madrid. Además hasta 2019, año en el se retiró, pasó por equipos como el Leganés, el Zamora, el Lugo o la Ponferradina. Este madrileño ha conquistado el corazón de una Almudena Cid que ha tenido unos meses para reencontrarse y ordenar su vida después de una separación ineserada. Ojalá que de ahora en adelante se pueda ver a la Almudena Cid más feliz y que tanto ha enganchado a los espectadores en sus apariciones en televisión por su manera de ser.

"Ahora mismo estoy en mí. Estoy volviendo a valorarme, recuperando los valores que tengo en esencia. Volver a mi etapa deportiva me ha ayudado a recordarme cómo era yo. Soy una tía normal, natural y espontánea, y es así como quiero ser. No quiero que nadie me coarte", explicaba para los medios de comunicación hace algunas semanas