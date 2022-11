Telecinco está sacando punta a la última historia que han generado ellos mismos. Como suele pasar. Nos referimos a la calentura de Jorge Pérez y Alba Carrillo durante una fiesta de la productora a la que acudieron varios trabajadores de Mediaset. Sí, esa en la que ambos hablaban, bailaban, tonteaban y ¿se besaban? Esto último no quedó claro, pero lo cierto es que el guardia civil rompió a llorar cuando comentó las imágenes ante Emma García en 'Fiesta'. 'Fiesta', que es el hijo pequeño de Sálvame, donde los aprendices de telebasura hacen sus prácticas.

Pues bien, ahora ha aparecido uno de esos aprendices más avanzados, como es Miguel Frigenti, para ofrecer otro punto de vista sobre lo ocurrido. Todo sea por hacerse un hueco y que hablen de ti, pero el hecho es que este personaje sin muchos amigos afirma que el propio Jorge Pérez podría haber tendido algo así como una trampa a Alba Carrillo compinchado con su mujer. El colaborador de Sálvame defiende que todo se trata de un montaje.

A Frigenti le huele muy mal

El colaborador ha asegurado en su cuenta de Twitter que "el asunto huele muy mal". "La puesta en escena es evidente: no tiene ningún sentido (por muy contento que vayas) que hagas ciertas cosas en una fiesta repleta de periodistas salvo que quieras que te graben para que tu mujer salga a la palestra. Me da pena porque es muy probable que el instrumento haya sido Alba Carrillo. Que la hayan utilizado para ponerse en primera línea. Nadie sabía quien era la mujer de Jorge Pérez y ahora ella se muestra encantada emplazando a sus seguidores a unas declaraciones en Instagram. El tufillo huele a kilómetros. La mujer de Jorge lleva todo el día subiendo stories a su Instagram. Si no está disfrutando con la notoriedad que le aporta esta historia hace ver lo contrario. Da las gracias como si fuera una estrella de cine o una influencer de moda", afirmó. ¿Estará celosillo Frigenti?