Telecinco ha traicionado a dos de sus colaboradores mostrando unas imágenes en las que tanto Alba Carrillo como Jorge Pérez se muestran más que acaramelados. Es más, todo apunta a que ya han tenido algo más que acercamientos y sus instintos más primarios fueron puestos a prueba duramente. ¿Besos? Eso parece verse en las imágenes.

No es raro que la cadena aproveche situaciones personales de sus propios trabajadores públicos para perjudicarles a cambio de algo de audiencia. Sálvame lo hace siempre que puede y 'Fiesta' sigue el mismo camino con tal de que no le cancelen el programa antes de tiempo. Ya sabemos que Mediaset lleva más de un año y medio de crisis (desde que empezaron con la docuserie de Rocío Carrasco) y no han dejado de retirar espacios de la parrilla.

A lo que vamos, el programa presentado por Emma García sacó unas imágenes en las que tanto Alba Carrillo como Jorge Pérez. Poco después de que se diera la información, Jorge ha asumido lo ocurrido, declarando que lo considera una infidelidad hacia su mujer, con la que tiene cuatro hijos. Aún así, asegura que en ningún momento ha habido beso.

Jorge defendió a Alba Carrillo

El colaborador también ha querido defender rápidamente a su compañera, asegurando que ella está soltera y fue él quien no supo parar la situación. Tras estas declaraciones, el guardia civil ha abandonado el plató entre sollozos. Se sentía culpable por ponerse más a prueba que muchos participantes de 'La Isla de las Tentaciones'. Eso sí, hay quien se lo tomó como una trampa para el buen amigo de Rocío Flores. Ya se sabe que la cadena está dividida entre los que defienden sí o sí la versión de Rocío Carrasco y los que dudan de la versión 'oficial'.

Jorge Pérez y Alba Carrillo se lían en la fiesta de Navidad de Unicorn La que no bebe porque se abre de piernas con facilidad tiró de encantos viperinos e hizo caer en su trampa al infiel guardia civil El que cuestionaba a AD como marido y padre! Trampa al amigo de RF? #FiestaT5 pic.twitter.com/XkXDrd2MWA — Paola Calvo (@PaolaCalvo16) 27 de noviembre de 2022

Poco después de su espantada, el propio colaborador volvió para defender a su compañera: "Quiero aprovechar para decir una cosa. He oído que Alba Carrillo está recibiendo comentarios bastante negativos por redes sociales. Lo dejo claro, Alba Carrillo es una persona soltera. Por eso, no tiene que rendir cuentas a nadie. Sin que haya pasado nada entre ella y yo, es mía la responsabilidad de no haber parado la situación, haber marchado o hacer algo más correcto. No tengo nada más que decir". Tras este mensaje, en el que negaba los besos que parecían darse y cualquier otro tipo de relación, abandonó definitivamente el programa.