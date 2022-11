Mediaset es un grupo televisivo que se encuentra en una gran crisis tanto económica como de audiencia (van de la mano). Cuatro nunca tuvo mucho share y por eso le "prestan" algunos programas, mientras que Telecinco es la vaca sagrada que se sigue desangrando desde que hace año y medio emitieron la 'docuserie' de Rocío Carrasco. En cualquier caso, la manera de trabajar de sus cabezas pensantes sigue funcionando igual.

La última ha sido tomada como una ofensa para los espectadores que se dieron cita frente a la pantalla para ver 'El debate de las Tentaciones'. El programa prometía sensaciones fuertes y Sandra Barneda no dejó de cebar el tema con la existencia de unas imágenes que darían la vuelta a todo lo conocido y por conocer de ambas villas. "Imágenes bomba", "vuelco al programa", "bombazo"... estos son algunos de los calificativos con los que la presentadora quiso vender el producto que tenía en la tablet.

"Bombazo" en La Isla de las Tentaciones

“Esta noche tengo imágenes para vosotros que son un auténtico bombazo que va a cambiar el rumbo de las villas”, empezó diciendo Sandra Barneda. Algunas imágenes fueron mostrándose con cuentagotas. Parecía que la espera de madrugada merecería la pena y los más morbosos se frotaban las manos conforme algunos de los colaboradores veían el vídeo en la tablet. Sus caras eran de sorpresa, aunque alguno sobreactuaba más de la cuenta.

“¡Ni muerta me lo esperaba!”, dijo Terelu Campos al vídeo. “Nunca me habría esperado esto, para nada”, añadió su hija. En la misma línea, Suso definió las imágenes de un minuto de duración a su manera “son impresionantes, no se lo va a esperar la gente”.

El engaño de Sandra Barneda

"Vosotros lo vais a ver también", prometió la presentadora a la audiencia. Y llegó el momento esperado. Poco antes de terminar el programa, eso sí. El programa pinchó el vídeo... ¡recortado! Sólo mostraron 17 segundos del minuto del "bombazo" de La Isla de las Tentaciones con el que prometieron deleitar a los asistentes. En estos se llegó a mostrar una escena de sexo, pero sin saberse a ciencia cierta quiénes eran los protagonistas. “¡Pero ahí falta información!”, dijo Suso. A ello, Sandra Barneda respondió confirmando que habían engañado a la audiencia: “Descubriréis quiénes están debajo del edredón el próximo jueves”.