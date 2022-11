Una de las mujeres que más reacciones genera cada vez que aparece ya sea en un plató de Telecinco o en sus redes sociales ha vuelto. Y lo ha hecho para no dejar indiferente a nadie. Adara Molinero, ganadora de Gran Hermano VIP, ha vuelto a ser tendencia después de mostrar su último retoque estético en Instagram. Sin embargo… sus seguidoras y seguidores no han quedado… demasiado satisfechos. Eso sí, ella está muy conforme con el resultado y eso es lo que cuenta.

Adara se ha sometido a varias operaciones estéticas, por lo tanto no es extraño que cada cierto tiempo cuenta estos retoques en su Instagram. Primero para tranquilizar a su comunidad tras las intervenciones quirúrgicas y después para explicar o mostrar el resultados. No obstante en esta ocasión parece que su cambio no ha gustado demasiado.

La ex concursante de GH VIP se ha tintado los labios, es decir, se ha tatuado la boca. En este tratamiento se le inyecta un pigmento que colorea los labios al paciente. Sobre todo, este tipo de procedimiento estético logra un efecto de maquillaje permanente de unos tres años.

Pero Adara Molinero ha tenido que salir al paso de las críticas y reacciones negativas que tuvo al mostrar la primera imagen: “Os estáis asustando muchísimo. Están hinchados. Aún tiene que bajar la hinchazón y un poquito el color. Me estoy descojonando. El color está todavía muy potente, lógicamente. Me lo acaban de hacer. Esto es como si fuera una herida, más o menos".

Así pues la televisiva espera que su imagen mejore con el paso de los días, puesto que el tratamiento tarda en asentarse en los labios unos 45 días.