Sigue la trama entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. En este nuevo episodio la colaboradora del programa 'Ya es mediodía' volvía a hablar de lo sucedido, tras dejar claro el implicado que no volvería a entrar. "Y esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto", comentó en sus redes sociales hace una semana.

Pero Carrillo, al ser preguntada en pleno programa por esa presunta llamada, que la propia Alba no recordaba, no dudó en comentar la temperatura de la misma: "Yo iba calentita, pero no le caliento. Le caliento yo con mi carácter, porque no sé qué les pasa a los hombres que les pone muy cachondos el carácter que tengo. Cuando me enfado me vienen todavía más detrás" confesó la modelo.

Alba Carrillo entra en escena. La confesión sobre Jorge Pérez

Pese a que Jorge Pérez ha insistido en que no hubo beso en la cena de Navidad, las imágenes no le dejan en buen lugar. En determinados momentos se acerca a Alba y pese a que le hace la 'cobra' en varios acercamientos de ella -que sí está soltera-, le busca en otros momentos, manteniendo una postura corporal muy próxima a ella y realizando gestos de complicidad sabiendo que está siendo grabado por sus compañeros.

Alba Carrillo ha roto también su silencio sobre el tema. "A Alicia personalmente no la conozco, pero la conozco a través de él. Siempre hablamos de nuestras familias, de nuestras cosas personales. Somos muy confidentes y es verdad que él adora a su mujer".

Su opinión sobre la polémica, además, es clara. Ni confirma ni desmiente que pudo haber infidelidad. Eso sí, considera que las imágenes que ya se han visto -pueden haber más- pueden "fortalecer su relación". "No tengo ninguna duda. Ojalá", contó Alba Carrillo.