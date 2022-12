La inmensa mayoría de los jugadores de la Lotería de Navidad tienen alguna superstición. Unos apuestan por números que reflejan la fecha de su boda o su cumpleaños, otros por el que les da mejores vibraciones en el momento de acudir a la administración, algunos auguran cuáles van a ser las terminaciones ganadoras y también los hay que solo compran para no quedarse con cara de tontos si toca una papeleta que les habían ofrecido.

En este caso hay un número que ha arrasado en 2022 y se ha agotado a varias semanas del sorteo. Es muy complicado que esto ocurra, pues hay 180 series de 100.000 números, superando las 172 de hace un año. Es decir, hay 180 millones de décimos al precio de 20 euros cada uno. Papeletas de sobra, vaya.

El 20.182 se agota a causa de una sorprendente predicción

Si te interesa un número en particular puedes buscarlo y hacerte con él... salvo que quieras el 20.182. Si te ocurrió algo bonito el 20 de enero de 1982 deberás elegir otra fecha importante, porque se han vendido ya los 1.800 décimos con esta combinación de cifras.

Según informa RTVE solo dos administraciones disponían de este número, pero eso no ha sido impedimento para que se haya agotado tan pronto. De hecho, se ha revelado que han comprado décimos personas que viven en naciones como Suiza o los Países Bajos. El cartel de "no nos quedan papeletas del 20.182", al más puro estilo de una taquilla de un estadio en la que ya no hay entradas, cuelga en la puerta.

El vaticinio de 'Luis el oráculo' en TikTok sobre la Lotería de Navidad

El autor de la famosa predicción es 'Luis el oráculo', un popular TikToker que se dedica a predecir hechos futuros. Como podrás imaginar auguró que el 20.182 será el número premiado con 'El Gordo', el premio de 4 millones si dispones de la serie completa, 400.000 por décimo y 20.000 por euro jugado.

Pero no queda ahí. Ya agotado el número que cree el ganador, Luis el oráculo se atreve a vaticinar que "habrá un número importante que termine en 7, en 9 o en 8". Quizás se trate del segundo premio, que otorga 1.250.000 euros. En cualquier caso no hay ninguna demostración de que sea más probable que toque el 20.185 y, aunque desconocemos las fuentes de la sabiduría del tiktoker, lo que dice la ciencia es que todos los números tienen una opción entre 100.000 de ser los ganadores.